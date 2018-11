SCJN niega amparo a pueblo indígena contra parque eólico

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para echar abajo el proyecto de construcción del Parque Eólico del Sur en el municipio de Juchitán.

Con tres votos a favor y dos en contra, se determinó que sí se realizó una consulta a la población sobre el Parque, previa, libre e informada, cuyo proceso se inició antes de la publicación de la convocatoria.

Los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Hernández Piña votaron a favor del amparo, al considerar que no se respetó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

"La Corte perdió una oportunidad histórica de resarcir derechos a los pueblos indígenas y en este momento fallaron a favor de las empresas, dictaron de que una consulta previa, es una consulta que puedan hacerla previo a que construyan el proyecto, cuando lo previo significa algo más, significa mucho más desde que hacen el proyecto, desde que piden los permisos", señaló, Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec.

Indicó que la Consulta la encabezó la Secretaría de Energía, dependencia que otorgó el permiso a la empresa española Eólica del Sur, por lo que fue "juez y parte".

"La Suprema Corte está avalando el despojo de los territorios no solamente del Istmo de Tehuantepec, sino de todos los proyectos que existen ahorita en el país. Los estándares internacionales, la Corte Interamericana en varias jurisprudencias habla de que se tienen que hacer consultas cada fase del proyecto y acá no se consultó, se consultó y se llevó un proyecto en el que se le dijo al pueblo de Juchitán lo aceptas o no lo aceptas", indicó.





"La Suprema Corte está avalando el despojo de los territorios no solamente del Istmo de Tehuantepec, sino de todos los proyectos que existen ahorita en el país". (ARCHIVO)

