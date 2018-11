En Vivo: Atender causas de violencia, pilar de plan, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presenta el Plan Nacional de Paz y Seguridad.

De acuerdo con López Obrador, habrá una Guardia Nacional y se realizarán algunas modificaciones constitucionales y a otras leyes a fin de garantizar seguridad y la paz en país.

La Guardia Nacional es una prioridad porque está considerada en la Constitución, además de que el plan de seguridad permitirá enfrentar la crisis de inseguridad y violencia que se padece en el país, dijo la semana pasada.

Durante la presentación del Plan, el primero en tomar la palabra fue el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien señaló que el primer paso para enfrentar exitosamente la delincuencia será erradicar la corrupción en la administración pública.

"Se investigará cualquier violación a los derechos humanos. Ya no habrá represión, tortura o desaparición de parte de ninguna autoridad", dijo Durazo, quien agregó que el nuevo gobierno no permitirá la impunidad.

Asimismo, Durazo señaló que se reformulará el combate a las drogas y los problemas que esto genera.

En el caso de los desaparecidos, afirmó que se llegará "hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero (...) con la garantía de la no repetición de los crímenes cometidos".

"Resulta imperativo hacer un alto para considerar la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas", puntualizó, al tiempo que anunció que se establecerá el Consejo para la Construcción de la Paz.

Finalmente, sobre la creación de la Guardia Nacional, indicó que se establece un plazo máximo de tres años para que se encuentre operativa y que el presidente de la República tendrá el mando directo de esta corporación.

Esta nueva Guardia Nacional, dijo, estará conformada por elementos de las policías naval y militar, a la que además se sumarán asociaciones civiles y organismos ciudadanos.

En su oportunidad, Luis Sandoval, próximo titular de la Sedena explicó el proceso de conformación de la Guardia, indicando que es adicional a las Fuerzas Armadas e iniciará el próximo 1 de diciembre.

"Se constituirá la Guardia Nacional como fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes. Su esquema entrará en operación el 1 de diciembre. La nueva corporación contará con vehículos e insignias que la identifiquen. Su conformación se llevará a cabo en tres etapas: primera: integración de las policías; segunda: inclusión de efectivos militares; tercera: la inclusión de los jóvenes que quieran participar en la nueva institución”, dijo Sandoval.

En defensa de la creación de la Guardia, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, expresó que "las Fuerzas Armadas siguen siendo el pilar de la seguridad pública, pero siguen padeciendo de un marco legal específico".

Ahora, para la Guardia Nacional, dijo, "están listos los cambios en la arquitectura de la administración pública para que arranque", y para esto "se reformará la Constitución para readecuar el término Guardia Nacional a los requerimientos actuales".

"Estamos listos para hacer las reformas necesarias para que se logre la construcción de la paz en nuestro país", señaló Delgado a López Obrador.

Al momento de tomar la palabra, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que este es un día "muy importante y trascendente", pues se está presentado el plan que estará vigente hasta 2024.

"En la idea de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, una y mil veces hemos repetido (...) que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que no se puede enfrentar el mal con el mal; el mal hay que enfrentarlo con el bien y hay que atender las causas de la violencia", dijo AMLO, quien agregó que para esto se requiere "combatir la corrupción, fortalecer nuestros valores".

"La familia en México es la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país", consideró e indicó que ni este núcleo ni los jóvenes deben ser desatendidos, por lo cual anunció que como parte de su plan para la paz y seguridad, "se va a atender a los jóvenes, se va a garantizar a los jóvenes el derecho a la educación y al trabajo. No va a quedar un joven sin oportunidades".

Enfatizó en que esto es el pilar de su plan, siendo fundamental el prevenir, adelantando que contribuirá a mejorar el bienestar de la población mexicana.

Presentan el Plan Nacional de Paz y Seguridad. (ESPECIAL)

Etiquetas: Transición federallopez obradorAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD