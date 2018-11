Medios de EU respaldan la demanda de CNN contra Trump

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

La conservadora cadena de noticias FOX sumó hoy su respaldo a la demanda que su rival CNN presentó contra el presidente Donald Trump por su decisión de la semana pasada de retirarle la credencial de acceso a la Casa Blanca a su corresponsal en jefe.

El respaldo se dio a través de un recurso legal conocido como "amicus curiae"(amigos de la corte) que fue interpuesto en la Corte Federal de Distrito en Washington, donde CNN presentó su causa este martes y donde se esperan acciones similares por parte de otros medios y empresas de comunicación.

En una declaración dada a conocer este miércoles, el presidente de Fox News, Jay Wallace, dijo que la televisora apoyaba los esfuerzos de CNN para que le sea restituida la credencial a su corresponsal en jefe en la Casa Blanca, por tratarse de un asunto que va más allá de las personalidades.

“Las credenciales del Servicio Secreto para periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben ser convertidas en armas. Aunque no condonamos el creciente tono antagonista tanto del presidente como la prensa en recientes eventos con medios, apoyamos una prensa libre, acceso e intercambios libres para los estadunidenses”, indicó.

La inclusión de la televisora conservadora en este recurso fue significativa no sólo por el respaldo y la favorable cobertura que ha dado a Trump desde su llegada a la presidencia, sino porque en ocasiones no han tenido reservas para criticar el trabajo de CNN, haciendo eco de los ataques del mandatario.

Además de Fox, otros medios como los diarios The Washington Post; The New York Times, USAToday y POLITICO, además de las televisoras NBC, CBS, la agencia de noticias AP y la cadena de medios GANET, indicaron que sumarán su respaldo

CBS señaló en una declaración que su decisión de apoyar la batalla legal de CNN responde a su creencia de que la decisión de retirar la credencial al periodista Jim Acosta, infringe derechos garantizados por la Constitución estadunidense.

“No creemos que revocar las credenciales de la Casa Blanca sea un remedio apropiado para un desacuerdo que la Casa Blanca pueda tener con un reportero en particular. Tenemos la intención de presentar un recurso de 'amigos de la corte' en apoyo a la demanda de CNN para defender sus derechos constitucionales”, apuntó.

El retiro de la credencial, la noche del miércoles pasado, tuvo lugar horas después de que Acosta y Trump escenificaron un enfrentamiento durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, durante la cual el periodista trató de hacer al mandatario más de dos preguntas, ante el malestar de éste.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) respaldó la víspera la demanda, al considerar que el retiro de la credencial a Acosta constituyó una desproporcionada reacción por parte del mandatario y la oficina de prensa.





Además de Fox, otros medios como los diarios The Washington Post; The New York Times, USAToday y POLITICO, además de las televisoras NBC, CBS, la agencia de noticias AP y la cadena de medios GANET, indicaron que sumarán su respaldo. (ARCHIVO)

Etiquetas: Fake NewsPrensa TrumpreporteroDonald Trump

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD