El actor infantil de Jurassic Park que apareció en Bohemian Rhapsody

Tras unos días del estreno de Bohemian Rhapsody, en las redes sociales muchos de sus usuarios se han sorprendido al saber que el niño que protagoniza la cinta Jurassic Park es el actor que interpreta al bajista “John Deacon”.

Se trata del actor Joe Mazzello, quien es recordado por su personaje de “Tim Murphy”, en la popular cinta de dinosaurios del año 1993, donde a la edad de once años comenzó a interpretar a este niño que era el nieto de “John Hammond” quien fue invitado a Parque Jurásico, porque sus padres estaban pasando por un divorcio.

Además, Mazzello a participado en diferentes cintas como The Social Network, Dear Sidewalk, Undrafted; y en las series The Pacific, Justified y Person of Interest.

¿Te sentiste viejo?, así reaccionaron los cibernautas tras esta revelación:

you’ve been a fan of joe mazzello since bohemian rhapsody?? well ive been a fan since 1993 when he was in jurassic park pic.twitter.com/8pGYBoEy0v