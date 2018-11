'Alerta de género trae impacto negativo'

TORREÓN

Para la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Claudia Murillo, la Alerta de Género para Torreón no es una opción para frenar los feminicidios cuyas cifras han aumentado en las últimas semanas, pues menciona que en los estados donde se ha declarado hay un incremento.

"Yo lo que he visto, y de acuerdo con los resultados y estadísticas que ustedes pueden consultar en la página de Conavim, en todos aquellos estados donde se ha declarado la Alerta justamente ha tenido un efecto negativo, es decir, aumentan los feminicidios", dice.

Continúa, "uno de los ejemplos más notorios es el Estado de México, ellos tienen Alerta de Género y los feminicidios siguen en aumento, otro de ellos es Veracruz, que en 2016 le declararon una Alerta por violencia feminicida y en 2017 una por agravio comparado y lo único que ha sucedido es que los feminicidios siguen en aumento".

La directora del IMM menciona que el fenómeno del feminicidio es multifactorial, por lo que la Alerta requiere de modificaciones para que las recomendaciones dadas por la Conavim no son las idóneas para frenar la violencia feminicida.

"De acuerdo a la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la solicitud de Alerta consiste en acciones gubernamentales de emergencia y las conclusiones que se emiten en estos informes de trabajo de los grupos expertas que se conforman, algunos de ellos son políticas públicas que implican un diseño, una implementación y después una valoración, una evaluación para ver si efectivamente están dando un resultado"

Para ella, el problema radica en que estas políticas públicas son de mediano a largo plazo y las medidas de emergencia deben ser inmediatas.

"Si nosotros atendemos que una de las causas es el machismo, no vas a erradicar ese machismo, únicamente con reeducación, con cambiar esa mentalidad, en seis meses no vas a cambiar esa mentalidad ¡es imposible! No es que sea simulación". Según Claudia Murillo, de las 10 recomendaciones dadas por la Conavim para evitar la declaratoria de Alerta de Género, tres son de competencia municipal, mismas que cumplieron o se encuentran en proceso. El resto deben ser cumplidas por el Estado.

Será el grupo de expertas conformados por la Conavim el que evaluará el trabajo hecho por las autoridades del Ayuntamiento de Torreón y el Gobierno del Estado, y determine si cumplieron con las recomendaciones.

Antecedente

Datos de caso.

=> La Alerta de Violencia de Género se solicitó para Torreón, en julio del año pasado.

=> Conavim emitió 10 recomendaciones dirigidas al Estado y al Municipio para evitar la declaratoria.

=> Actualmente, esperan el dictamen de la Conavim.

Cambios. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Claudia Murillo, dice que deben modificar la Alerta de Género.

