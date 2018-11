Confirma Paola que está soltera

CD DE MÉXICO

Paola Rojas confirmó que está soltera. La comunicadora se había mantenido hermética sobre el escándalo que se dio tras la filtración de un video íntimo de su esposo Luis Roberto Alves "Zague".

En entrevista para Hoy, Paola expresó: "Yo sí estoy de vuelta en el mercado y sí, sí estoy soltera de vuelta".

Durante el "ride" que le dio uno de los reporteros de la televisora, Paola habló sobre varios temas, como las cualidades de sus hijos y detalló lo difícil que fue enfrentar la situación tras filtrarse un video íntimo de "Zague".

"El que salgas, a donde sea, tenían cámaras esperándome con muchas personas haciendo preguntas que entiendo también, simplemente que tuve que cambiar toda mi dinámica. Mis hijos dejaron de acompañarme a la radio porque yo no iba a exponerlos a que llegaran diez cámaras a preguntar cosas que ellos no pueden entender. Los medios estaban esperándome y no iban a obtener la declaración que querían, pero yo en ese momento tenía una prioridad familiar", detalló.





Relación. La comunicadora Paola Rojas está separada de 'Zague', tras el polémico video.

