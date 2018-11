El 'Rey del Bolero' muere en México

santiago de chile, chile.- Lucho Gatica, el chileno con voz de terciopelo que fue a disputar el reinado del bolero en la tierra de esa música y se consagró grabando éxitos como El reloj, La barca y Contigo en la distancia, falleció ayer en México. Tenía 90 años.

Familiares que incluyen a su hijo, el cantante y actor Luis Gatica, anunciaron el deceso en redes sociales. No proporcionaron una causa de inmediato.

Gatica llegó a ser un astro indiscutible de la música, pero cuando terminó su educación secundaria en Rancagua, al sur de Santiago, había escogido un oficio muy distinto: técnico dental.

Su hermano mayor, Arturo, en cambio, se fue a la capital chilena y logró un espacio cantando en la principal radio de la época.

Luis "Lucho" no tardó en darse cuenta de que las placas dentales no eran lo suyo y partió a probar suerte en la música de la mano de su hermano, que le dio un lugar en su programa y un gran espaldarazo a su carrera artística.

Fue el emblemático locutor de radio Raúl Matas quien a fines de los años 40 lo acogió e impulsó su carrera al conectarlo con el trío Los Peregrinos, con el que grabó algunos de sus primeros boleros, entre ellos Contigo en la distancia del cubano César Portillo de la Luz.

Ese fue el inicio de dos carreras musicales diferentes: Arturo tuvo un éxito a medias, básicamente en Chile, mientras Lucho llegó a ser una figura mundial, calificado como el Rey del Bolero. Su aterciopelada voz dejó en la memoria de muchos temas que también incluyen Solamente una vez, Piel canela, Tú me acostumbraste y Sinceridad.

Lucho partió a México cuando apenas pisaba los 20 años con una meta que parecía absurda: imponerse en la tierra de los cantantes de boleros.

En los albores de la década de 1950 grabó Bésame mucho de Consuelo Velásquez, el primero de decenas de boleros que reventaron las listas de favoritos no solo en México sino también en otra fortaleza del género: Cuba.

Su amplia galería de trofeos incluyó el Latin Grammy a la Excelencia Musical en el 2007.

También fue exitoso en Europa y Estados Unidos hasta que en los 60 la irrupción del rock en América Latina comenzó a desplazar al bolero y a Gatica, quien ya comenzaba a perder la voz que le había dado fama y fortuna.

En 2008 fue inmortalizado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en 2013 lanzó el disco Historia de un amor, con nuevas versiones de boleros a dúo con Laura Pausini, Nelly Furtado, Luis Fonsi y Michael Bublé, entre otros.

"Nunca me canso cuando canto. Claro que no pretendo hacerlo como antes, porque tengo ya muchos años encima. Pero te voy a decir una cosa, si puedo seguiré cantando hasta que me muera", declaró luego de lanzar su último trabajo.





Tristeza. El legendario cantante de boleros Lucho Gatica, falleció a los 90 años de edad; aún se desconocen las causas.

