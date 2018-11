'No hacen falta ni reyes ni líderes'

LOS ÁNGELES, EU

El cantante Enrique Bunbury será reconocido como la Persona del 2018 por el Grammy Latino

LOS ÁNGELES, EU







En la música no hacen falta reyes o líderes sólo tenemos que seguir atendiendo y escuchar tantos y tantos discos que nos regalan autores talentosísimos, afirmó el rockero Enrique Bunbury.

"En rock en español logró tantas cosas tan hermosas que no necesitó ni un rey ni un líder porque hubo numerosas propuestas que lo enriquecieron", declaró en entrevista.

Bunbury estará en la semana de los premios Grammy Latino en Las Vegas y será uno de los artistas invitados en cantar una de las canciones de Maná en el evento de gala en esa ciudad en donde este miércoles se le reconocerá como la Persona del 2018 por el Grammy Latino.

"En el mundo de la música hay lugar para muchos. No es una carrera de velocidad, ni una competición. Por muchas listas que se hagan, siempre habrá lugar para los distintos géneros e infinidad de artistas", subrayó.

"A lo largo de cada década, el rock en español ha dejado artistas muy destacados y otros que, no siendo tan conocidos, grabaron obras importantes. Actualmente, estamos viviendo una época gloriosa de la música alternativa latina y en cada país podríamos destacar una buena cantidad de propuestas fascinantes", ennumeró.

Bunbury ha lanzado un álbum recopilatorio del que está muy orgulloso. "Cumplir treinta años de carrera no es cosa de todos los días. Y parece que, una selección de lo más representativo de cada una de mis etapas musicales, es una forma adecuada de mostrarlas al público que no estuvo siguiendo al día cada uno de mis pasos", anotó.

"Creo que sirve como acercamiento. Además, es una edición muy cuidada. Tanto el audio, como el libro, como el arte de la caja, fueron tratados con mimo. Es una edición de lujo de la que estoy muy orgulloso", enfatizó.

"De toda mi carrera seleccioné 16 de mi época con Héroes del Silencio, 16 con el Huracán Ambulante y una treintena de mis dos etapas (la fronteriza, 2006-2011 y la contemporánea, 2012-2017) con los Santos Inocentes, mi actual banda", compartió.

"Entre todos ellos se podría configurar una biografía personal. De alguna manera, hasta en las canciones protagonizadas por otros personajes, aparece mi forma de ver el mundo que me rodea", señaló el nacido en Zaragoza, España, en 1967 y de nombre verdadero Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy.

A la pregunta de ver tantos éxitos y logros en tres décadas, comentó que "El tiempo pasa muy de prisa y, aunque he grabado y girado mucho, me apena no haber podido grabar más y quizás haber girado menos. Pero, no me quejaré, el balance es positivo. El público me otorgó su beneplácito y he podido dedicarme a la profesión que más me gusta".

Sobre si en esas tres décadas cual pudo haber sido la época de mayor reto respondió que todas fueron retos interesantes. "La primera con Héroes fue muy exitosa y dejó una huella importante. Con el Huracán Ambulante tuve que demostrar que tenía un hueco y algo que decir como solista", dijo.

"Y, en los últimos años con los Santos Inocentes, he tenido la posibilidad de crecer y madurar como artista, que tampoco es precisamente fácil", añadió.

Siempre quisiste ser músico o ¿cuándo eras muy joven tenías otros proyectos? se le preguntó. "Siempre me interesó el mundo artístico. La poesía, la música, la pintura, la escultura (…) Nunca pensé que pudiera hacer algo fuera de la creación. Y no he cambiado mucho la verdad. Quizás nunca estuve dotado para otras labores".

A pregunta expresa sobre cuáles considera los mejores exponentes del rock en español, señaló que han sido muchos. Desde Miguel Ríos, Los Brincos, Los Bravos, Triana, Charly García, Spinetta y El Tri.

"Pasando por Andrés Calamaro, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs, Aterciopelados, Café Tacuba, Caifanes y Radio Futura. Y luego, Zoé, Babasónicos, Los Planetas, Nacho Vega y hasta nuestros días, con los nuevos talentos, como Rufus T Firefly, Viva Suecia, Diamante Eléctrico, Revolver Plateado, Luca Bocci o Usted Señálemelo", agregó.

A la pregunta de qué más sigue para Bunbury, apuntó que la música no es una carrera de velocidad con el único propósito del éxito.

"La expresión y la comunicación con el oyente son un fin en sí mismos. Y quedan muchas canciones y discos por grabar. Hasta el día que decida que ya no me interesa o el público me abandone", finalizó.

30 AÑOS de trayectoria cumple Enrique Bunbury.

