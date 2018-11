Frente Frío 'destapa' carencias en escuelas

TORREÓN

Ventanas se encontraban sin vidrios y logró colarse el viento

El frente frío número 10 que ingresó a la Comarca Lagunera, evidenció ayer carencias en algunas escuelas de nivel básico de Torreón.

Docentes y estudiantes que sí acudieron a clases tuvieron que mitigar los efectos de las bajas temperaturas con hules y cartulinas colocados en algunas ventanas que se encontraban sin vidrios y por donde lograba colarse el viento.

En las aulas donde se torna difícil la instalación de calentones por la falta de recursos, los pequeños tenían las manos heladas aun cuando acudieron con ropa abrigadora como guantes, gorros, bufandas, pantaloneras y chamarras.

En algunas instituciones educativas, los estudiantes llegaron minutos después de las 7:30 de la mañana y desde su arribo, las y los maestros comenzaron con la colocación de hule para aislar las ventanas del frío.

En otros casos se colocaron cartulinas de colores y en otros planteles se optó por solicitar el servicio de vidriería, con recursos propios.

Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la región, dijo que "con tiempo se le dijo a los directores que tienen que ver esas cosas con los padres de familia, en este momento si yo gestiono vidrios para las escuelas me los van a traer hasta marzo. Que se pongan de acuerdo, son sus hijos y los directores junto con ellos (los papás) deben darle prioridad a ese tema".

Ayer, el reporte oficial de Servicios Educativos fue del 25 por ciento de inasistencia en los planteles de nivel básico y el mayor número de faltas se registró en nivel preescolar y en primero, segundo y tercero de primaria.

Pese a la cifra oficial de la Secretaría de Educación, en un recorrido que hizo El Siglo de Torreón, se pudo observar que en algunas instituciones como la Nazario Ortiz Garza de la colonia Ampliación Los Ángeles, había únicamente 55 niños y niñas de un total de 183.

En la Hilario Esparza de la colonia Santiago Ramírez, acudió el 30 por ciento de los estudiantes, en tanto que en la primaria Felipe Carrillo Puerto de la colonia Moderna, nada más asistieron 47 alumnos de 215 que se tienen matriculados.

En la escuela Redención Agraria de la colonia El Tajito, sólo fueron 95 estudiantes de un total de 327 y en la primaria Centenario del Centro de la ciudad, se registró el 39.3 por ciento de asistencia.

Finalmente, en el plantel Luis Donaldo Colosio de la colonia Prados del Oriente, se reportó un 30 por ciento de niños y niñas en los salones de clase, en la primaria Antonio de Juambelz y Bracho acudieron 227 alumnos de 426, en la escuela Anexa a la Normal de la colonia Campestre La Rosita se presentó el 40 por ciento de los alumnos y en la primaria Alfonso Rodríguez ubicada en el primer cuadro de la ciudad, fueron 247 alumnos de un total de 618.

El fin de semana la Secretaría de Educación (SE) informó que las faltas y/o retardos se justificarían si la temperatura marcaba cero grados o menos para nivel preescolar, de menos un grado centígrado para primaria y de menos dos grados para secundaria en el sistema público educativo.

Sin embargo, González Hernández declaró ayer que, aunque el termómetro no llegó a estas cifras, de cualquier forma los maestros y maestras no aplicarán faltas ni retardos a los estudiantes.

"Ya di la indicación de que seamos comprensivos, ahorita, por ejemplo, este clima muchos niños ya no lo soportan y pues es mejor prevenir que lamentar. Aunque no sean los parámetros que puso la Secretaría, hay flexibilidad de los maestros en no poner falta ni retardos", concluyó.

25 POR CIENTO de ausentismo se registró.

Temperatura. Debido a que algunas ventanas no contaban con vidrios, los docentes de algunas escuelas de Torreón colocaron hule para proteger a los estudiantes.

