Municipio se deslinda del caso de la antena

La alcaldesa, María Luisa González Achem, dijo ayer martes que, aunque no existe permiso municipal para la construcción de una antena de telefonía en la colonia Valle del Sol, el asunto ya no compete al Municipio.

"Es cuestión del particular y la ciudadanía. Nosotros el Cabildo no le otorgamos el permiso, pero él tiene el derecho de ampararse, entonces andamos con esos problemas. Yo con mucho gusto siempre los he atendido, voy a estar siempre con el pueblo, eso es un hecho, pero ahí cómo le hago. Ya no es competencia del Municipio".

La alcaldesa se refiere a un amparo que promovió el particular ante una autoridad federal porque le han colocado en dos ocasiones sellos de clausura porque en lugar de instalar una grúa, ha seguido con su intención de colocar una antena y con esto, pasar por encima del interés colectivo de los ciudadanos de Valle del Sol.

No obstante, los reglamentos municipales, la normativa estatal e incluso la propia Dirección Jurídica del Municipio, indican que el Municipio sí tiene facultades para intervenir(...) Si lo desea y si hay una denuncia formal ciudadana de por medio.

El director del Área Jurídica del Municipio, Gerardo Lara ya había dicho desde el pasado lunes que el amparo del particular procede únicamente contra la colocación de sellos, pero que la orden de la autoridad federal no autoriza al particular a construir la antena. "El amparo es sólo para levantar los sellos y nada tiene que ver con la antena, el acto reclamado fue la colocación de los sellos", especificó.

En Lerdo existe además el Juzgado Administrativo Municipal, cuya función es justamente tramitar y resolver de las controversias que se susciten entre particulares y según el Artículo 6 que lo rige: "Todas las Autoridades Administrativas Municipales serán auxiliares del Juzgado Administrativo Municipal, en consecuencia, en el área de sus respectivas competencias, los titulares de las dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal, deberán cumplir y hacer cumplir las determinaciones del Juez Administrativo Municipal en el plazo que éste señale".

El juez administrativo tiene la facultad de solicitar comparecencias y el aseguramiento de bienes relacionados con el procedimiento de que se trate, entre otras. Todo esto siempre que se presente una denuncia ciudadana ante esta instancia.

Adicionalmente, los vecinos de Valle del Sol también pueden y tienen derecho al igual que el particular de la antena, de ampararse ante una autoridad federal como un juez de Distrito para hacer valer sus derechos como ciudadanos en vista de que el particular no tiene permiso para construir la antena, lo cual consta en el acta de Cabildo número 47, la cual es un documento de carácter público y de la cual podrían incluso solicitar copia certificada si lo desean.

Ciudadanos

La ciudadanía también tiene derechos:

=> Pueden presentar denuncia en el Juzgado Municipal, que por ley tiene que recibirla y darles respuesta.

=> Pueden ampararse contra los actos de la autoridades de todos los niveles que actúen en perjuicio de sus intereses, en este caso contra la colocación de la antena.

Antena. Tienen casi dos años y el Ayuntamiento no ha podido resolverles su problema tras la inconformidad que han expresado.

