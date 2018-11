Colonos bloquean periférico por antena

LERDO

Desde hace mas de un año y medio, ninguna autoridad municipal ha impedido en forma definitiva que una empresa (que no tiene permiso del Ayuntamiento de Lerdo) instale una antena de telefonía con la cual nunca han estado de acuerdo los vecinos de la colonia Valle del Sol.

Ellos, desesperados, bloquearon ayer el periférico de Lerdo y ocasionaron la paralización de tráileres en esta vía concurrida y rápida a lo largo de 200 metros.

Los vecinos consideran más que "tibias" las acciones de las autoridades. Incluso, aseguran que ya se habla de presuntos actos de corrupción donde se han mencionado en forma extraoficial nombres de algunas personas de la administración.

Los hechos irrefutables son los siguientes: la empresa Coubicaciones y Negociaciones Exclusivas, S.A.P.I de C.V. no tienen permiso para colocar la antena, pero ha realizado los trabajos de forma intermitente sin que ninguna autoridad municipal lo frene de forma definitiva y sin la aplicación de multas o sanciones de ningún tipo.

En agosto del año 2017, el Cabildo negó la autorización de cambio de uso de suelo para la construcción de la antena telecomunicación en la colonia Valle del Sol (en la calle Parras entre Fresnos y Del Canal).

No obstante, se autorizó el cambio de uso de suelo para actividad comercial y para la colocación de una grúa. En lugar de la grúa se iniciaron los trabajos para la antena.

En dos ocasiones, la Dirección de Obras Públicas colocó sellos de clausura, pero la última vez los retiró porque la empresa se amparó contra la colocación de los mismos ante un juez de Distrito y así poder ingresar y trabajar, ya que argumentaban tener permiso (pero no para la antena sino para la grúa).

"Retiramos los sellos atendiendo la orden del juez de Distrito, pero no tiene permiso para la antena, incluso ya se tendría que renovar la licencia de construcción para la grúa, que fue lo que se autorizó. Este tema seguramente lo trae el área jurídica del Municipio porque nosotros no queremos tomar alguna acción que se contraponga a lo que diga la autoridad federal", dijo el director de Obras Públicas de Lerdo, Juan José Jiménez Varela.

El secretario del Ayuntamiento, Ricardo Torres, dijo ayer que el fin de semana mandó unas patrullas a impedir que el particular metiera una estructura para la antena, pero desconocía si las patrullas habrían seguido ahí. También aseguró que el área jurídica del Municipio ya estaría analizando seguramente este tema.

Advirtió también que si el particular colocaba la antena, "luego sería muy difícil retirarla".

Sin embargo hasta ayer nadie ha pedido expresamente al director del área jurídica del Municipio, Gerardo Lara que analice el caso o les dé orientación.

El Siglo de Torreón contactó a Lara, quien dijo que estará siempre dispuesto a colaborar con las diversas áreas de la Administración si hay una solicitud expresa y respetando siempre la competencia de cada una de las áreas.

Lara especificó que en todo momento, el Municipio puede volver a clausurar la obra o tomar medidas más drásticas ante la falta de permiso, ya que el acto reclamado por el particular ante el juez de Distrito fue la colocación de sellos, no la continuidad de una obra que de inicio no está autorizada.

Ayer fue necesaria incluso la presencia del subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, durante el bloqueo ante la gran inconformidad de los vecinos por la colocación de la antena y la falta de capacidad de los funcionarios de actuar en consecuencia.





Bloqueo. Desesperados porque las autoridades no actúan de forma definitiva, los vecinos de Valle del Sol bloquearon el periférico.

