'Chicharito' tiene descanso

Guillermo Cantú aclara la situación en el Tri de los mexicanos que militan en Europa

Javier Hernández no ha sido llamado a las convocatorias de la Selección Nacional después de la Copa del Mundo, todos aseguran que el "Chicharito" se ha negado a vestirse de verde y también que la misma Federación Mexicana de Futbol lo quiere alejar del representativo nacional por algunas cuestiones de disciplina.

Guillermo Cantú, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, aclaró estos puntos, siendo contundente: "Esto no es de contentillo, pero hay que entender que no es lo mismo tener 19, 20 años y que te llamen a Selección, que tener una trayectoria y cargar con el peso de un equipo nacional, por eso el descanso".

Mismo tema con gente como Andrés Guardado, Héctor Moreno o Jesús Manuel Corona: "Han cargado en los últimos años con el peso del equipo. A Andrés lo vimos jugar, anduvo muy bien, pero va en periodo de recuperación, ojalá se ponga bien para el beneficio de la Selección, las puertas siempre están abiertas y más para jugadores de ese calibre. A Héctor lo conozco desde que tenía 16 años, he visto su trayectoria, no venía jugando, pero ya lo hizo, lo cual es buenísimo para él, para su equipo, para su familia y la Selección".

De Corona, mencionó: "Su esposa está embarazada, están a punto de dar a luz, son personas antes de ser jugadores; ¿no crees que nos encantaría que fuera a jugar contra Argentina?, nos dijo: 'Me muero de ganas, pero voy a ser papá'".

A estas ausencias se suma la de Hirving Lozano por lesión.

En tiempo para el técnico. Por otra parte, Cantú aseguró que pronto se dará la presentación del nuevo estratega nacional. "¿Qué tanto se ha avanzado? Bastante. Nuestro ideal es poder tenerlo a finales de este año o a principios del que viene".

- ¿Qué tan cerca o lejos está la posibilidad de que Gerardo Martino sea el técnico?

"El proceso no lo vamos a hacer público, está el caso que mencionas, un técnico calificado, que tiene cosas muy buenas, igual que otros candidatos que se han mencionado. Hay alguno que nos gusta, pero de eso a lo otro... Reitero, el proceso no lo vamos a hacer público, no nos conviene, no debemos, nos merecen todos un gran respeto y así lo vamos a mantener", finalizó el directivo.

La Selección viajó por la mañana a Córdoba, Argentina, sede de su primer juego. En el mismo vuelo iba Agustín Marchesín, seleccionado argentino, rival del Tri.

Les 'pinta' el dedo

El jugador mexicano Javier "Chicharito" Hernández volvió a mostrar su irritabilidad en las redes sociales. Ayer, en su cuenta de Twitter, el jugador del West Ham y máximo goleador de la Selección Mexicana, subió una imagen en un paisaje boscoso. Sin embargo, llamó la atención un "emoji" y un mensaje que envió Hernández para sus detractores al final del texto.

Se lee en la publicación: "Nunca huyas del aburrimiento porque es huir de uno mismo. Aburrirse es una oportunidad para el autoconocimiento. Aprovéchalo y disfrútalo! (Y pa los graciosos que comenten algo sobre algún parecido entre el árbol y yo pues)", y al término del texto una imagen o "emoji" con lo que parece ser una señal obscena.

Hernández hizo referencia al árbol que aparece junto a él en la foto, en relación a los comentarios en los que la afición señala a ciertos futbolistas como "troncos" por su mal desempeño dentro de la cancha.

En la presente campaña con los Hammers, el mexicano ha jugado ocho partidos y sólo ha marcado un gol.

¿Y si Hernández no regresa?

La Selección Mexicana de Futbol tiene hombres para suplir a Javier Hernández en el eje del ataque rumbo al ciclo Qatar 2022

n 27 años. PSV Eindhoven de Holanda. 8. La nueva joya del balompié mexicano, con gran intuición para dar asistencias además de tener gol.

n 23 años. Pachuca. 1. Con gran versatilidad, parte de media cancha, donde arma el juego, pero al llegar al área se vuelve letal para los porteros rivales.

n 28 años. Porto de Portugal. 5. De los consagrados con el cuadro nacional. Juega en varias posiciones, sabe asistir y tiene gran disparo de larga distancia.

n 30 años. Cruz Azul. 7. El extremo se encuentra en su mejor momento como futbolista, aunque cuando se viste de verde queda a deber.

n 27 años. Wolverhampton de Inglaterra. 16. Delantero que también sabe jugar fuera del área y dar asistencias. 68 Partidos Con la Selección acumula al atacante hidalguense

n 25 años. América. 1. Jugador que ha picado piedra en el futbol mexicano, actuando a la sombra de delanteros con más nombre. 2013 Año del debut del centro delantero del América

n 24 años. Guadalajara. 0. El ariete surgido del Guadalajara ha tenido varios altibajos que no lo hacen, aún, un jugador confiable. 20 Anotaciones tiene el nacido en Guadalajara, Jalisco, en la Liga MX.

n 25 años. Monterrey. 0. El larguirucho atacante irrumpió con goles y llamó la atención en Rayados. Sus características llaman la atención. 5 Juegos en Mundiales Sub-17 y Sub-20 tiene el regio.

n 27 años. Guadalajara. 5. Envuelto en polémicas, Pulido ha dado más de qué hablar fuera de la cancha, que dentro de ella. 2 Clubes en Grecia, fueron en los que jugó Pulido

n 20 años. Toluca. 0. Joven promesa con buena cualidades, muy rápido en el área y buen definidor, pero es un novato todavía. 52 Encuentros en la Liga MX tiene el atacante de los Diablos.

Javier "Chicharito" Hernández ha anotado un gol en los 8 partidos que ha disputado al momento en la temporada de la Liga Premier.

