Descubren sitios secretos de fabricación de misiles norcoreanos

Analistas estadounidenses dijeron este lunes que han ubicado más de la mitad de los aproximadamente 20 sitios secretos de fabricación de misiles en Corea del Norte. Esto pone de manifiesto la dificultad que enfrenta el gobierno en Washington para garantizar que los norcoreanos cumplirán un eventual acuerdo para poner fin a sus programas nucleares y misilísticos.

Las conclusiones, dadas a conocer cuando hay señales de que las negociaciones del gobierno de Donald Trump con el Norte están en un impasse, se basan en imágenes satelitales comerciales e identifican 13 instalaciones donde se fabrican misiles y la tecnología correspondiente. Indican que Pyongyang sigue fabricando misiles a pesar de que ha detenido los lanzamientos de ensayo, algo que Trump ha proclamado como un éxito de su reunión con el líder Kim Jong Un en junio en Singapur.

Aunque los sitios no son plataformas de lanzamiento y en algunos casos son rudimentarios, los autores del informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dicen que son secretos y revelan la magnitud del programa misilístico norcoreano, así como su intención de ocultar su poderío militar.

“La instalación dispersa de estas bases y las tácticas particulares empleadas por las unidades de misiles balísticos se combinan con décadas de prácticas de camuflaje, ocultamiento y engaño para maximizar la supervivencia de sus unidades misilísticas en caso de ataques preventivos y operaciones bélicas”, dice el informe.

Los autores dicen que las instalaciones se pueden usar para toda clase de misiles balísticos y por lo tanto deben ser declaradas por Corea del Norte e inspeccionadas bajo cualquier acuerdo confiable y verificable referido a las amenazas de Pyongyang a Estados Unidos y sus aliados.

Varios expertos en asuntos norcoreanos que no participaron de la elaboración del informe dijeron que los hallazgos no eran sorprendentes en vista de las actividades de Pyongyang en el pasado y eran motivo de preocupación. Destacaron que Kim no se comprometió a detener la fabricación de armas nucleares o misiles en sus negociaciones con Trump o con el secretario de Estado, Mike Pompeo.





