Deep Purple dice adiós tras 50 años

Cincuenta años han pasado desde que esta historia comenzó... Y ahora, toca decir adiós.

Deep Purple arrancó en Monterrey The Long Goodbye Tour México 2018. Tras cancelar las primeras fechas, Tijuana y Chihuahua, lo más fácil era tener dudas, incertidumbre, pero el 9 de noviembre pasado, quedará en la historia del rock en Monterrey y el país.

El reloj marcaba apenas las 22:30 horas cuando se escucha un intro de Mars, the Bringer of War, tema original de Gustav Holst.

Las luces se han apagado y entre las tinibielas, sobre el escenario, comienza la danza de los músicos; todos a sus posiciones.

Uno a uno toma su puesto. Ian Paice se hace de un par de baquetas, Don Airey domina todo desde las alturas, resguardado detrás de sus teclados. Roger Glover se arma con su bajo y Steve Morse sabe que cargará con gran parte del peso esa noche, guitarra en mano.

Solo falta Ian Gillan y su enigmática voz. Ataviado en una sencilla playera de color oscuro con un imperceptible estampado, bajo los acordes de Highway Star, arranca el adiós.

Para cuando Deep Purple dio inicio a su concierto en Monterrey, el lugar registraba un lleno total. A final de cuentas, el 2x1 en algunas localidades dio resultado y nadie se quiso quedar afuera de la celebración.

In Flames se había encargado de encender motores con un 'setlist' que presentaba novedades con respecto a sus últimas presentaciones en México.

Para empezar, iniciaron con Colony seguida de Pinball Map. Luego recurrieron a sus discos de 2002 a 2016, los años controversiales.

La combinación resulta algo incomprensible; por un lado, los británicos precursores del rock ya clásico. Por otro, los suecos que irrumpieron con el sonido de Gotemburgo a inicios de la década de los 90 y que ahora su sonido resulta tan difícil de clasificar.

Es la música lo que los une en estas noches de gira.

El público también está dividido, pero en su mayoría puede reconocerse fácilmente a Deep Purple como la atracción principal.

In Flames sigue con temas como Cloud Connected, Here Until Forever, Only For The Weak, The Truth, Alias, Take This Life y The End para cumplir con su parte.

Entre los primeros temas de Deep Purple sobre el escenario destaca Pictures of Home y Bloodsucker.

Gillan tarda un poco en saludar a los presentes en Cintermex, pero desde que subió al escenario no dejaba de manotear y hacer como si corriera un maratón.

Strange Kind of Woman engancha a los aficionados en la sala. Para luego llegar al momento romántico con Sometimes I Feel Like Screaming (tema que ha sido retomado este año tras casi seis de ausencia en sus conciertos) y Uncommon Man (la canción dedicada a Jon Lord).

Ahora es Don Airey quien toma el control y juega con los teclados, para dar pie a Lazy. La noche sigue cortes de su reciente álbum Infinite: The Surprising, Time for Bedlam y Birds of Prey.

Knocking at Your Back Door es el preámbulo al nuevo show de Don Airey, que hace con las teclas lo que muchos virtuosos serían incapaces de hacer con sus guitarras. Parece que se ha vuelto loco, pero al terminar su mágica interpretación, las miles de personas presentes se entregan a él sin remordimiento. Don Airey sonríe; lo ha logrado.

En el ocaso de la primera noche de Deep Purple en México llegan clásicos como Perfect Strangers, Space Truckin' y por supuesto Smoke on the Water. Esto es una fiesta.

Por último, dos infaltables Hush y Black Night, en medio del éxtasis generalizado y la satisfacción de músicos y escuchas.

Cincuenta años han llegado hasta aquí para dar una demostación de calidad sobre el escenario. El legado ya está.

Deep Purple continúa su gira por México, con seis fechas más por cumplir y miles de aficionados a quienes complacer.

Gira

The Long Goodbye Tour México 2018:

=> Las primeras dos fechas fueron canceladas.

=> Dio inicio el viernes 9 de noviembre en Monterrey.

=> Siguió en la agenda San Luis Potosí.

=> Pendientes están: León (13 de noviembre), Guadalajara (15), Ciudad de México (17), Mérida (21) y Cancún (24).

En forma. Ian Gillan y Steve Morse se mostraron muy activos durante todo el concierto.

