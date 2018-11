Joven mujer da a luz a cuatrillizos en Torreón

TORREÓN

Desde que se unieron en matrimonio, Dalia, de 28 años de edad y Horacio, de 30, intentaron tener hijos, pero sin éxito. Tiempo después, la pareja decide someterse a un tratamiento de fertilidad que arrojó resultados positivos.

La tarde del pasado sábado 10 de noviembre, la mujer, que es originaria de Torreón se convirtió en madre por partida cuádruple en un hospital privado de esta ciudad.

Rafaella, Horacio, Vicente y Emilio nacieron por cesárea en la semana número 28 de gestación, con un peso que rebasa el kilogramo.

Pese a que son prematuros, los cuatrillizos gozan de buen estado de salud, pero permanecerán hospitalizados hasta que alcancen un peso adecuado, según el informe médico.

"Fue un embarazo muy difícil, desde el primer momento hasta el último estuve en reposo, muchos ascos, internada cuatro veces. Estaba programada para la primera semana de diciembre, pero llegué al hospital porque traía una infección, no venía preparada, primero me hicieron el tacto y vieron que traía dilatación, yo no traía nada, ni la pañalera", explicó ayer, visiblemente emocionada.

Dalia dice que en un principio les dieron la noticia de que se convertirían en padres de seis bebés, sin embargo, durante los primeros tres meses de embarazo se presentaron complicaciones, razón por la que dos de ellos no se lograron.

"Primero entré en shock porque me dijeron que serían seis bebés, tuve mucha depresión, después lo fui asimilando y ya cuando los veía en los ultrasonidos me emocionaba mucho", mencionó.

Con la llegada de los cuatro pequeños, Dalia tendrá que dejar su trabajo por lo que Horacio, su esposo, tendrá que fungir como el único proveedor económico en el hogar.

El padre de los cuatrillizos es originario de Veracruz y cuenta que nunca se imaginó "el tamaño de la bendición que Dios les mandó".

Aunque algo nervioso, dice que está muy contento y que ahora tendrá que esforzarse más para sacar adelante a su esposa y a sus cuatro hijos.

La feliz pareja agradeció a Selene Rivera, especialista en Ginecología y Obstetricia y subespecialista en Fertilidad y Menopausia por ayudarles a convertirse en padres de los cuatrillizos.

Por el riesgo que representaba el embarazo, la familia Bravo Martínez decidió optar por una institución privada, pero debido a que el alumbramiento se adelantó y a que los bebés permanecerán más tiempo en el hospital, se generará un gasto mayor. De ahí que los jóvenes padres piden el apoyo de la ciudadanía para cubrir una parte de la cuenta en la clínica.

Los interesados en ayudar pueden comunicarse al teléfono: 871-404-88-21.

