'Senado no recibe regaños de nadie'

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que en la Cámara Alta no reciben regaños ni manotazos de nadie.

Luego de que el presidente electo a través del próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa, haya pedido que las iniciativas de Morena en materia fiscal y financiera sean más analizadas para tomar en cuenta los impactos en las finanzas públicas, Ricardo Monreal comentó:

"En el Senado no aceptamos regaños de nadie y va para adelante, hay que verlo en sentido positivo, yo ya he hablado con grupos económicos desde ayer, quedamos en reunirnos y ahora que el próximo secretario de Hacienda quiere incorporarse es bienvenido, pero también vamos a escuchar la voz de los usuarios porque no se puede mantener un régimen de abusos".

Previo a una reunión con el futuro gabinete de seguridad, el senador morenista aclaró que la iniciativa sigue su curso y quizá se dictamine en aproximadamente tres meses, antes se abrirá un proceso de escucha, de diálogo con algunos empresarios, instituciones bancarias y grupos económicos, así como usuarios, para luego dictaminar.

Destacó que el presidente electo es muy prudente y muy respetuoso del carácter autónomo del Poder Legislativo y por eso, aseguró, no hubo ningún manotazo por la presentación de la iniciativa ayer, la cual causó impacto en el sector financiero del país.

Iniciativa "excesiva". El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, difirió de sus colegas en el Senado y dijo que la iniciativa que presentó su partido en la Cámara Alta para eliminar las comisiones bancarias no es una prioridad para los legisladores. Consideró que la propuesta que presentó Ricardo Monreal es excesiva.

Subrayó que está de acuerdo con que se tienen que reducir las comisiones que cobran los bancos, pero prohibirlas de un manotazo generará afectaciones indeseables y una alteración grave en el modelo de negocios del sistema financiero.

Al respecto, Mario Delgado abundó: "Me parece excesiva la propuesta del senador Monreal en el sentido de prohibir comisiones, estamos de acuerdo con que se tienen que reducir, pero el hecho de prohibirlas genera una alteración al modelo de negocio del sistema financiero que puede provocar reacciones.

"Entonces estamos de acuerdo, incluso la Condusef así lo ha analizado, hay espacio para reducir las comisiones bancarias en favor de los usuarios de la banca, además de tener un sistema financiero que impacte más en nuestra actividad económica, pero pues no se puede hacer de un manotazo".

En alusión a sus correligionarios, dijo que tienen que ser muy prudentes, puesto que los mercados los observan con cuidado, y reconoció que quedaron muy nerviosos tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por lo que se requiere prudencia.

Explicó que en San Lázaro hay una coordinación con el equipo del próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y no harán nada sin su opinión, porque hay un valor que se tiene que preservar que es la estabilidad económica.





Postura. 'Vamos a escuchar la voz de los usuarios porque no se puede mantener un régimen de abusos' dijo Ricardo Monreal.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP