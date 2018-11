Divide a Morena ley bancaria

CIUDAD DE MÉXICO

El desplome de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) después de que Morena presentó una iniciativa para prohibir el cobro de 19 comisiones bancarias reveló división al interior del partido político del próximo Gobierno.

El propio Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, salió al quite con una conferencia en la que aclaró que su Administración no impulsará reformas al marco regulatorio de la banca e instituciones financieras, al menos en los tres primeros años de su Gobierno.

"Somos respetuosos de las iniciativas que presenten los legisladores, pero nuestra política es de no modificar el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las financieras", explicó.

En tanto, la presidenta del CEN de Morena, Yeidckol Polevsnky, criticó con dureza la iniciativa presentada por el coordinador de partido en el Senado, Ricardo Monreal, y la calificó de "bomberazo".

"Morena no está de acuerdo, Morena como partido no fue consultado", dijo en entrevista.

"Nosotros somos un partido diferente, creemos en la consulta, creemos que debemos involucrar a los interesados, y lo hemos hecho, lo ha hecho Andrés Manuel toda la vida. Es un posicionamiento de nuestro movimiento, no podemos sacar bomberazos así y meter la pata", arremetió.

En tanto, Monreal, tras una reunión con AMLO, insistió en que se debe frenar de manera urgente lo que calificó como el abuso de los bancos sobre los cuentahabientes.

No obstante, indicó que la iniciativa en la materia no se aprobará en fast track, sino que se abrirán consultas en las que participen banqueros, usuarios de la banca y expertos.

Además afirmó que en la Cámara Alta no reciben regaños ni manotazos de nadie.

"En el Senado no aceptamos regaños de nadie y va para adelante, hay que verlo en sentido positivo, yo ya he hablado con grupos económicos desde ayer, quedamos en reunirnos y ahora que el próximo secretario de Hacienda quiere incorporarse es bienvenido, pero también vamos a escuchar la voz de los usuarios porque no se puede mantener un régimen de abusos".

Éste no es el primer desacuerdo entre integrantes del Gobierno entrante.

A principios de octubre, el senador morenista Benjamín Robles presentó una iniciativa de reforma al Banco de México en la que criticó que las reservas internacionales no puedan ser utilizadas para reactivar el mercado interno.

En respuesta, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa advirtió que las reservas están custodiadas por el Banco Central y que no pueden ser utilizadas para financiar gasto público e inversiones.

Días antes de la consulta ciudadana que canceló el aeropuerto de Texcoco, el senador de Morena, Higinio Martínez, salió en defensa de ese proyecto pese a que la mayoría de los morenistas estaban en contra. (Con información de Reforma y Agencias)







