Discrepancias y resentimientos se filtran en marcha

A seis días de haber llegado a la Ciudad de México y luego de posponer 24 horas su estancia en el estadio Jesús Martínez Palillo, la caravana migrante retoma hoy su camino rumbo a la frontera norte con Estados Unidos.

Habían acordado salir juntos este viernes; sin embargo, sólo unos mil abandonaron el lugar y viajaron por el Metro desde la estación Ciudad Deportiva hasta Cuatro Caminos para dirigirse a Querétaro, a donde llegaron por la tarde.

La mayoría, al menos 4 mil, decidió permanecer un día más en el centro deportivo con la esperanza de que alguien o algún organismo los apoyara con autobuses para trasladarse, lo cual no sucedió y acusaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de engañarlos al no apoyarlos con transporte.

"La ONU nos ha engañado, no es posible que esta institución no vea a todas estas personas. No los queremos ver en nuestra caravana. No les pedimos mucho, sólo los autobuses para continuar, tenemos niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que no pueden caminar y enfermos, cosas que la ONU bien lo pudo solucionar. Si algo nos pasa, será culpa de la ONU", dijo Roberto García, migrante hondureño.

En réplica, en un comunicado conjunto, las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaron que están imposibilitadas de brindar el transporte requerido por los migrantes centroamericanos, pero que en el marco de sus mandatos, aseguraron, seguirán trabajando en favor de la población migrante y sus derechos humanos.

En conferencia de prensa, los migrantes aseguraron que una comisión se trasladó a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, para solicitar un encuentro con él; sin embargo, "nuestra solicitud fue rechazada, nos dijeron que no teníamos derecho a tener una conversación. No nos dieron una respuesta, sólo que la solicitud era rechazada". Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, confirmó que la madrugada de este sábado los migrantes dejarán la Ciudad de México.

Alrededor de 2 mil 500 migrantes de la segunda y tercera caravana se encontraron ayer en Matías Romero en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

La tercera caravana, integrada en su mayoría con salvadoreños, llegó por la mañana al estadio Ferrocarrilero, pero al encontrarse con el segundo grupo, de mayoría hondureños, se dio una confrontación de palabras por no existir las condiciones para la convivencia en el mismo espacio.

El delegado de Protección Civil, Jesús Gonzales, dijo que ante lo reducido del lugar y la tensión entre ambos grupos se optó por albergar a los salvadoreños en las instalaciones del campo deportivo Emiliano Zapata, a la entrada de Matías Romero.

La segunda caravana, con alrededor de mil 200 personas, partió rumbo al territorio veracruzano. El otro contingente se quedará un día más en Matías Romero y esperará que la segunda caravana avance para evitar problemas.





Camino. Algunos integrantes de la Caravana Migrante salieron de la CDMX e iniciar su trayecto rumbo a Querétaro.

