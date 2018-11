Destinarán 726 mmdp a pago de deuda federal

TORREÓN

En 2019, el Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador destinará 726 mil millones de pesos al pago de la deuda pública federal, dio a conocer Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en su visita a Torreón.

Aunque dijo que es la "losa más pesada" que tendrá la nueva administración, garantizó el pago de las participaciones y aportaciones a Estados y Municipio, así como de las pensiones.

"Todas nuestras obligaciones van a ser puntualmente cumplidas, no vamos a endeudarnos, ya hicimos el cálculo, sí nos alcanza. Gastaremos solamente lo que ingrese, no habrá déficit, al contrario, tendremos un pequeño superávit para garantizar que nuestra economía no tenga absolutamente ningún problema".

Dijo que en el sexenio que encabeza Enrique Peña Nieto la deuda se incrementó 5 billones de pesos más, lo que representó un aumento del 100 por ciento.

En la revisión que se realiza a las cuentas pública se detectó que en 2016, año en el que la deuda creció, también se incrementó el gasto corriente.

"Por eso la Cámara de Diputados, nuestra comisión de Presupuesto, vamos a darle seguimiento a las observaciones, esto nos obliga a fincar responsabilidades, a darle seguimiento a lo que está en la PGR, en la Secretaría de la Función Pública, a todas las sanciones administrativas o penales".

Es por eso que para la elaboración del presupuesto de egresos del año entrante, la Cámara de Diputados trabaja en varios ejes principales, mismos que consensúan con gobiernos estatales y municipales, así como instituciones del país, a través de reuniones como la desarrollada ayer, en la que se entrevistó con presidentas y presidentes municipales y representantes universitarios.

Los ejes prioritarios consisten en: disminuir el costo de los gobiernos (municipal, estatal y federal), de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales e instituciones de educación, a través de la eliminación de los gastos burocráticos excesivos; elevar la eficiencia de la recaudación tributaria; compactar la política social en el país, pues existen 6 mil programas sociales que se repiten en federación, estado y municipio, y eficientar el gasto en obra, para que éstas sean de calidad y tengan un impacto real.

Parte de las medidas comprenden también la vigilancia en la ejecución de las obras autorizadas por la federación.

"Hay algunos criterios, facultades definidas en las reglas de operación, todo se va a revisar porque ya no es posible soportar obras sobrevaluadas, infladas, con proveedores y constructores a modo, compadres de los gobiernos, obras inexistentes, fantasmas, compradores de facturas falsas, contratistas de empresas que no existen, todo va a cambiar porque es parte de las medidas que vamos a realizar para que el presupuesto nos alcance".

=> Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la deuda pública federal se incrementó en un 100 por ciento (5 billones de pesos).

=> El año entrante, se pagarán 726 mil millones de pesos por concepto de deuda pública federal.

=> El diputado de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ranírez, dijo que el pago de la deuda no comprometerá las participaciones federales ni el pago de pensiones.

el siglo de torreòn / Edith Gonzàlez

Opinión. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

