El Instituto Nacional Electoral se alista ante recorte salarial

El Instituto Nacional Electoral (INE) está en espera de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emita la Remuneración Total Anual (RTA) del presidente en 2019 para, con esos datos, estimar la reducción real de las percepciones de sus funcionarios; mientras tanto realiza escenarios sobre los inminentes recortes salariales.

El director Ejecutivo de Administración del INE, Bogart Montiel Reyna, dijo que aunque se ha dicho que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador percibirá sólo 108 mil pesos una vez que ejerza el cargo, aún están pendientes de conocerse cuáles serán sus ingresos brutos anuales o RTA, con todos los conceptos integrados.

Es decir, falta aún conocer si habrá compensación garantizada, seguros y de qué tipo, así como los tipos y monto de prestaciones que, una vez descontados, resulten en la percepción neta del próximo mandatario.

"Hoy todo lo que te puedo decir es que se están haciendo escenarios, (porque) el salario neto del presidente es sólo un indicio, porque para llegar a él hubo que realizar operaciones aritméticas para estimar seguros, ayudas solidarias, porque el salario no es sólo salario menos ISR, sino que comprende FOVISSTE; ISSSTE; ayudas solidarias y otros conceptos" que hace falta conocer cuáles serán, explicó en entrevista.

Por eso es que el INE debe esperar a conocer ese RTA, "la ley plantea que no se exceda la RTA del presidente y está por comunicarse cuál será. Es con base en la formulación de esa RTA como se formula todo el analítico de plazas del Instituto".

Con esa información "se detona todo el capítulo 1000 y del resto de los capítulos hacen falta también todos los Lineamientos específicos para su cálculo y carga en el Sistema de Hacienda".

Debido a que toda esa información no ha sido remitida, el funcionario insistió en que en el INE no puede, mientras, sino sólo plantear escenarios.

"Estamos en espera de ese documento para desentrañar dos temas: qué aplicación tendría para este año, pues aunque en medios se maneja que no aplicaría para el resto del año, hasta que no se documente en un acto jurídico válido y administrativo no se podrán hacer cálculos finales".

Esa información también servirá para hacer los cálculos finales del Anteproyecto de presupuesto del INE para 2019.

Por esa escasez de información Montiel Reyna indicó que mientras sólo se pueden hacer estimaciones y proyecciones.

Según la información que dio a conocer el mismo López Obrador el pasado 15 de julio, cuando oficialmente anunció que percibiría sólo 108 mil pesos, 40 % menos que lo que recibe el actual presidente Enrique Peña Nieto, el hoy mandatario electo tendría ingresos básicos y dejaría de percibir 10 conceptos de ingresos de que gozan otros funcionarios.

En el desglose del RTA 2019 (que no se ha hecho oficial aún) se reportó que por concepto de sueldos y salarios serían al año 1 millón 775 mil 186 pesos, compuesto por sueldo base de 521 mil 303 pesos y compensación garantizada de 1 millón 253 mil 883 pesos.

Por concepto de prestaciones serían 184 mil pesos, compuesto por aportaciones a la seguridad social con un monto de 64 mil 262 pesos, ahorro solidario de 18 mil 860 pesos, prima vacacional de 14 mil 480 pesos y aguinaldo (con base en sueldo base) por un monto de 86 mil 756 pesos.

A diferencia de otros mandatarios no tendría ingresos por otros 10 conceptos como gratificación de fin de año (calculada con la compensación garantizada), prima quinquenal, ayuda para despensa, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro; seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y apoyo económico para adquisición de vehículo.

Otros conceptos con los que no contaría el próximo presidente serían percepciones extraordinarias como potenciación del seguro de vida institucional.

De confirmarse esta RTA del Presidente para el 2019, todos los funcionarios públicos del país tendrían que limitarse a ese monto total y conceptos.





