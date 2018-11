Gana Polis y es el primer gobernador gay de EU

CIUDAD DE MÉXICO

Empresario exitoso, liberal, defensor de la educación, Jared Polis se convirtió en uno de los rostros de las minorías en EU durante esta campaña de 2018.

El demócrata logró anoche convertirse en el primer gobernador abiertamente gay de Colorado, y en el primer hombre de esta comunidad en obtener un cargo así en EU.

Polis, judío nacido en Boulder, Colorado, hace 43 años, estudió Política en la Universidad de Princeton. Sin embargo, desde antes empezó a brillar en el mundo empresarial, quizá una herencia de sus padres, creadores de Blue Mountain Arts.

A los 19 años, fundó con dos amigos la empresa American Information Systems, una de las pioneras en ofrecer servicios de internet. La vendió cinco años más tarde por 23 millones de dólares. Luego lanzaría otras dos firmas que también vendió.

Este millonario -su fortuna está calculada en unos 400 millones de dólares- siempre sintió pasión por la política y la educación. En el año 2000 creó una fundación que lleva su nombre, con la idea de apoyar a educadores.

Durante la campaña, Polis plantó cara a Trump cuando llamó "animales" a los migrantes. "Los inmigrantes son seres humanos, no animales, no delincuentes, narcotraficantes, no violadores. Son seres humanos", respondió el demócrata.

Apoyo

Representante desde 2009:

=> Polis vive con su pareja, Marlon, y dos hijos que crían juntos.

=> Sabe que es uno de los rostros más conocidos de la comunidad LGBTQ en EU.

Logro. Los votantes de Colorado hicieron historia al elegir a Jared Polis como el primer gobernador abiertamente gay en EU.

