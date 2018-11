Tiempos de inseguridad no regresarán: Mando Especial

TORREÓN

Dice que no se debe hacer un manejo irresponsable de las redes sociales

El Mando Especial de La Laguna, Jesús Arévalo Espinoza, asegura que los tiempos pasados de inseguridad que se vivieron en La Laguna "no van a regresar".

"Vamos a mantener esa coordinación con miras a mejorar", dice Arévalo Espinoza.

Dado el fuerte movimiento en redes sociales que se ha registrado en estos días recientes, con infinidad de versiones que se difunden respecto a balaceras y robos de vehículos con violencia, dice que no se debe hacer un manejo irresponsable de estos medios y señala que existen mecanismos para establecer la procedencia de esos mensajes que no aportan.

Destaca la importante cifra de detenciones y presentación de personas en flagrancia que, dijo, "se les detiene en flagrancia... los resultados hablan del esfuerzo operativo coordinado que llevamos a cabo".

"Se ha mejorado la capacidad de reacción de las corporaciones policiacas en materia de seguridad".

Añade que de cara a la celebración del "Buen Fin", se mantendrá la estrategia de seguridad de los operativos conjuntos y con mayor énfasis los fines de semana de lo que resta del año.

El militar no puso en duda la coordinación y afirma: "Estamos coordinados y hemos sectorizado la ciudad, tenemos responsables de cada una de las áreas y hemos mejorado nuestra capacidad de respuesta. Ya pusimos en marcha un operativo el pasado fin de semana en Galerías, pero además con motivo del "Buen Fin" en que mucha gente realiza gastos y se cobran aguinaldos, vamos a intensificar la presencia, no le hace que no durmamos".

El Mando Especial de La Laguna estuvo junto con el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara; el coordinador regional de la Secretaría de Seguridad, Adelaido Flores; representantes del municipio, de la DSPM y del sector empresarial, en la Reunión Regional de Seguridad en la que se evaluaron los resultados a un mes de lanzado el Operativo Laguna Segura y Fuerte que se puso en marcha el 9 de octubre, con el fin de reducir los índices delictivos en materia de robos en todas sus modalidades.

Respecto a la incidencia delictiva, el fiscal Gerardo Márquez expresó que los números son claros respecto a las reducciones que se han tenido, "pero nos hace falta mayor vínculo con los empresarios, con los ciudadanos, que acudan a denunciar a los módulos instalados exprofeso, igual para que hagan sus reportes en forma inmediata".

Indica que hay total apertura para apoyarlos en sus necesidades operativas en la próxima temporada.

Preparación

El Mando Especial de La Laguna estuvo en la Reunión Regional de Seguridad junto con:

=> El fiscal general del Estado Gerardo Márquez Guevara.

=> El coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Adelaido Flores.

=> Representantes del municipio, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del sector empresarial.

