AMLO promete apoyo a municipios afectados en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Andrés Manuel López Obrador anunció que la primera semana después de tomar posesión como presidente de la República viajará a las comunidades y municipios afectados por las inundaciones en Nayarit, para reforzar el apoyo a los afectados.

"Yo hago el compromiso de ir la primera semana, llegando a la Presidencia, la primer semana voy a estar en Nayarit, en la zona afectada y voy a estar con ustedes", dijo.

En un video publicado en sus redes sociales en el que aparece con legisladores federales de Nayarit, El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador les dijo a los afectados que no estarán solos y el próximo gobierno "nunca los va a olvidar".

"Transmitirles que pueden contar con nosotros, que vamos a hacer todo lo que humanamente podamos para ayudarles, no los vamos a dejar solos", expresó.

Aclaró que por el momento no puede visitar las comunidades afectadas porque está atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto para el año próximo y no tiene sentido ir si no tenemos el presupuesto que se requiere para las necesidades la gente.

"Ya está el fondo de desastre que es una parte que nos va a tocar a nosotros ejercer y desde ahora ya debe aplicarse ese fondo, pero yo voy a ir a reforzar esta acción y que no se olvide lo que está sucediendo", aseveró.

Aseguró que desde el inicio de las afectaciones, tuvo contacto con el gobierno de Nayarit para dar su respaldo.





Aspectos de la comunidad de Los Sandovales y de la Carretera Acaponeta-Tecuala después del desbordamiento del Río Acaponeta el cual afectó a toda la comunidad tras el paso del huracán Willa en Nayarit. (NOTIMEX)

Etiquetas: Huracán WillaInundaciones NayaritAMLOTransición federal

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD