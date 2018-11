Deuda bancaria y no bancaria en 39 mmdp

Al inicio del tercer trimestre del año la deuda y otros pasivos estaba en 40 mil 294

La deuda bancaria y otros pasivos en Coahuila llegó a 39 mil millones de pesos al mes de septiembre, de acuerdo a la Secretaría de Finanzas.

Un documento oficial de la Secretaría indica que al inicio del tercer trimestre del año la deuda y otros pasivos estaba en 40 mil 294 y este se redujo a 39 mil 977 millones de pesos al 30 de septiembre del 2018.

De acuerdo al documento, la deuda bancaria a largo plazo era de 35 mil 777 millones. Mientras que las cuentas por pagar a corto plazo eran de 543 millones de pesos.

En el rubro de otros pasivos, se indica que tiene compromisos financieros a pagar a corto plazo, por 3 mil 656 millones de pesos. En este caso no se indicó en el documento el desglose de lo qué se debe.

Cabe mencionar que Coahuila se encuentra en un proceso de renegociación de la deuda bancaria. Se prevé que esta semana se concluya el proceso con la firma de los contratos.

El martes 23 de octubre, la Secretaría de Finanzas (Sefin) emitió el fallo para la renegociación de la deuda de Coahuila por un monto total de 36,559 millones 700,000 pesos con tres bancos a plazos diferenciados de 20, 25 y 30 años.

Con el banco Multiva se celebraran dos créditos con plazo de pago a 30 años por 11,000 y 5,000 millones de pesos. Con Banobras se realizaran dos créditos, uno por 9,000 millones a 25 años de pago y el segundo por 3,559 millones 700,000 pesos a 20 años. El quinto y último crédito se contratará con Banorte por 8,000 millones de pesos a 25 años.

Será el próximo jueves 08 de noviembre cuando el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Finanzas, firmé los contratos con las tres instituciones financieras que ganaron la licitación para el refinanciamiento de más de 36 mil 550 millones de pesos. Dividiendo el monto en plazos a corto, mediano y largo plazo.

Blas José Flores Dávila, titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, dio a conocer que se está dentro de los tiempos que las mismas instituciones bancarias les solicitaron; por lo que ya están citados todos los bancos

"Pues no, prácticamente no lo habíamos contemplado. Yo creo que vamos hacer un boletín, dándoles a conocer que ya se concluyó", manifestó el funcionario estatal.

Respecto a las opiniones en torno a que no hay una mejora en lo que será el tercer refinanciamiento de la deuda de Coahuila, pues prácticamente se debe más de con lo que inicio la deuda; Flores Dávila señaló que con los saldos que se tienen actualmente, lo que se buscó fue mejorar las condiciones de la tasa.

Y recordó que con la citada reestructura se tendrá un ahorro de 520 millones de pesos al año. Al cuestionarle si no hay marcha atrás y no hay impedimento legal, porque se tienen mejores condiciones y un ahorro que de otra forma no se tendría.

"Tenemos la autorización del Congreso del Estado, de poder llevar a cabo ésta reestructura que, prácticamente ya está por concluirse ahora con la firma el jueves", precisó Blas José Flores.

Como recordará, el pasado 23 de octubre del año en curso concluyó el proceso de licitación para el refinanciamiento de la deuda de Coahuila, por hasta 37 mil millones de pesos; dónde tres, de las ocho instituciones bancarias que participaron, fueron las que ganaron dicha licitación.

La bancada del Partido de Regeneración Nacional (Morena) pidió que se informe sobre el estatus que guardan las denuncias interpuestas por la contratación ilegal de la deuda en Coahuila, durante el sexenio de Humberto Moreira.

Esta petición deriva de un acuerdo emitido por la Asociación Participación Ciudadana 29 (PC29 Laguna) al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que pide se informe sobre el tema de la deuda en el periodo que comprende del 2005 al 2011.

La referida asociación civil lagunera apeló la intervención del presidente del Consejo Anticorrupción, José Manuel Gil Navarro.

Por su parte, el diputado local de Morena, Benito Ramírez dijo: "Me sumo a todos estos requerimientos de información por parte del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pues son producto de la indignación de una ciudadanía que aún espera el esclarecimiento definitivo respecto de la fraudulenta y en extremo gravosa contratación de deuda por parte de la administración pública estatal, desde el periodo del tristemente célebre ex gobernador Humberto Moreira Valdés".

Agregó: "En Morena apoyamos y consideramos de capital importancia todo esfuerzo que se haga, por más pequeño o grande que este sea, para acabar con la opacidad, la corrupción, la impunidad y, en lo particular, con las contraproducentes reestructuras del descomunal pasivo estatal, en virtud de las cuales el gobierno coahuilense se encuentra al borde de la insolvencia".

Cabe mencionar que la petición va dirigida de menera directa a la Fiscalía General y a la Secretaria de Fiscalización.

Por su parte, empresarios de La Laguna coinciden con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Laguna sobre la instalación de mesas de trabajo especializadas, en las cuales se analice a profundidad las condiciones bajo las cuales se dio la reestructura de la deuda de Coahuila con los bancos, así como los retos que se presentarán ante la volatilidad en los mercados y la baja en las participaciones federales para entidades.

Carlos Finck Salcido, coordinador del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), declaró que "apoyaremos la propuesta de análisis de IMEF Laguna en donde se vean las condiciones de la reestructura de la deuda de Coahuila."

Señaló que buscarán contactarse con representantes del Instituto para conocer la dinámica que se implementará en caso de que el Estado acceda a trabajar en dichas mesas de trabajo, así como el conocer a los expertos que harán el análisis de la deuda y los riesgos que están en puerta.

El coordinador del GEL confesó que no se tienen datos precisos de cómo se hizo la reestructuración de la deuda, y que por lo menos la agrupación no participó en su análisis. "Nadie está peleado con su dinero, abonar lo justo a capital (sic) y lo justo a los intereses".

Por su parte, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna, expresó que "coincidimos con el IMEF Laguna en que se requiere un análisis profundo sobre las condiciones de la reestructura de la deuda de Coahuila.

Apuntó que el Consejo Cívico ha venido impulsando las mesas de trabajo, las cuales no es un concepto nuevo y que se vienen manejando en distintos temas. Aseguró que éstas funcionan como un espacio de encuentro entre autoridades y ciudadanos representantes de organismos de la sociedad, los cuales tienen voluntad y apertura.

Mencionó que es necesario dar certeza sobre el plan de pagos anuales para poder finiquitar el compromiso con entidades financieras en los plazos contratados.

Dijo que Coahuila es la entidad con el mayor plazo contratado a nivel nacional con esta reciente reestructura.





