Protestan en FGE por desapariciones

Demandan a las autoridades la localización de las víctimas

Van dos casos de mujeres que desaparecen con sus hijas en menos de un año en La Laguna, por lo que sus familiares, apoyados por la Red de Mujeres de La Laguna, se manifestaron ayer en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Delegación Laguna I, para demandar a las autoridades la localización.

Las familias denunciaron desde lentitud en las investigaciones, así como malos tratos recibidos por parte de las autoridades.

Se trata de las familias de Liliana Leticia Ríos y su hija Laura Valeria, desparecidas en octubre de 2017, así como la de Gabriela García, quien tenía cinco meses de embarazo, y su hija Mía, de 2 años, de las cuales no se sabe nada desde mayo de este año.

Karla Ríos, hermana de Liliana, dice que 11 meses después de la desaparición les entregaron la sábana de llamadas que contiene registros de sitios donde estuvo el aparato móvil, sin embargo no arrojó datos que ayudaran a dar con su paradero, por lo que a la fecha sigue siendo desconocido.

"Siguen investigando, pero en estos dos meses que tienen esas sábanas no ha habido ninguna respuesta. Para mi realmente es una pérdida de tiempo ir a Desaparecidos porque me tienen ahí esperando y me siguen diciendo lo mismo: siguen investigando, siguen haciendo los protocolos, pero no hay indicios".

No obstante, comenta que la Fiscalía no ha descartado que Liliana se haya ido por su voluntad.

"El único obstáculo que le veo es que dicen que probablemente se fueron por su propia voluntad, ese es su pensamiento, a pesar que pasó un año, no se ha encontrado nada y no se ha vuelto a comunicar con nosotros desde ese día"

Por su parte, José Alejandro García, hermano de Gabriela, señala que en estos cinco meses que tiene sin saber de ella, las autoridades no han obtenido un solo indicio de su ubicación.

"Lamentablemente ha sido muy lenta la investigación, ha habido casos similares a los de ellas en los que se encuentran a las personas y no pasan ni 15 días en localizarlas y mi hermana en este momento ya tiene cinco meses de desaparecida".

Además señala que el trato dado por el personal no ha sido el más adecuado.

"Ha sido un tanto despótico por parte de algunas personas que trabajan ahí, hemos recibido un trato no muy agradable, nosotros que estamos pasando por este momento sí necesitamos que tengan un poco de empatía con quienes tenemos un familiar desaparecidos".

Ambos pidieron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas a cargo de Fernando Vela, agilizar la investigación y dar con las dos mujeres y sus hijas.

A la petición se unió La Red de Mujeres de la Laguna, para que no suceda ni un caso más.

"Vemos muchas similitudes y la poca respuesta que les dan. Nos parece muy grave, pero más grave la no localización de las menores, porque con menores de edad puede sucede cualquier cosa, desgraciadamente, la poca respuesta nos mueve a hacer exigencia. Lo que pedimos es que se pongan las pilas y que se investigue".

Dijo que la organización feminista continuará al pendiente de ambos casos.





Protestan. Familias de dos mujeres que desaparecieron con sus dos hijas, demandan a la Fiscalía agilizar las investigaciones para dar con su paradero.

