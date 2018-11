Insisten en abrir Paseo Morelos a circulación vehicular

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Jesús de la Garza, empresario de Torreón e integrante del corredor comercial del Paseo Morelos, afirmó hoy lunes que en los próximos días buscarán reunirse con autoridades municipales para tratar el tema de dicha vialidad y su operatividad en general.

El comerciante dijo que pedirán nuevamente la apertura de la vialidad durante las mañanas y tardes, esto para reactivar la actividad económica en la generalidad de los comercios, pues bajo el esquema actual solamente se registran mejoras en la actividad diaria de los bares, restaurantes y centros de entretenimiento.

“Está claro que sólo quieren que existan ese tipo de negocios, en lo personal me preocupa la actividad de todos los que hemos estado desde hace años en la avenida Morelos, pero también me llama mucho la atención del cambio de dinámica social que se ha visto con tanto bar, mucho desorden, mucha descomposición social que viene con el consumo de alcohol… creo que eso no lo pensaron al momento de dar tanto permiso, de convertir ese punto en un lugar de fiesta nocturna”, dijo el empresario.

De la Garza dijo que a pesar de los esfuerzos de algunos colectivos de mantener el sitio como un espacio cultural y de esparcimiento familiar, “está claro que lo que predomina es el ir a emborracharse, a beber y hacer desorden, todo eso se refleja luego en accidentes viales, en los que escandalizan en la vía pública, es hasta una falta de respeto para los que están en algún funeral ahí en las salas de velación del IMSS”.





El comerciante dijo que pedirán nuevamente la apertura de la vialidad durante las mañanas y tardes. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: Paseo Morelos

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- MD