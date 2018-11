Cruz Azul recupera liderato del Apertura 2018

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Máquina vence a Pumas con un hombre menos en los últimos minutos

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Cruz Azul llegó a Ciudad Universitaria como campeón de la Copa MX y se fue como un digno candidato para ganar el título de Liga. Lucen intratables y el liderato les pertenece nuevamente. La Máquina volvió a hacer del Olímpico Universitario su casa y redondeó una semana perfecta con un triunfo de 1-2 ante los Pumas. La corona está intacta y la famosa e incómoda frase de, "este año sí es el bueno", toma más fuerza que nunca.

El cuadro celeste terminó con la racha de Pumas de 8 partidos sin perder y la clasificación de los auriazules tendrá que esperar.

Los de La Noria necesitaron 15 minutos para demostrar que CU no les pesa. Alan Mendoza regaló un balón en medio campo, Adrián Aldrete metió un centro al área y Edgar Méndez remató de cabeza. La Máquina estaba arriba y la minoría celeste hizo una fiesta en el Olímpico.

La anotación de Cruz Azul repercutió de inmediato en el esquema del técnico David Patiño; el estratega celeste sacó al minuto 31 a Mendoza, "culpable" del gol cruzazulino, por Matías Alustiza.

Una de las pocas llegadas de los universitarios se dio antes de que finalizara la primera mitad. Un centro del paraguayo Carlos González cruzó el área visitante, pero nadie llegó a cerrar. El grito de gol se ahogó en las tribunas.

Pumas fue más ofensivo, pero de nada sirvió, no lograron empatar y La Máquina estuvo más cerca. Al 60', anularon un gol de los celestes y los universitarios, a pesar de tener el balón, no tuvieron llegada.

Ya más al contragolpe, los de La Noria obtuvieron su recompensa. Después de 14 jornadas, el colombiano Andrés Rentería volvió a anotar y el triunfo lucía inminente. La afición local no lo podía creer y en las bancas se vivían las dos caras de la moneda. Por un lado, el portugués Pedro Caixinha "se volvía loco" y exigía más y más a sus jugadores, mientras que David Patiño, temeroso y dubitativo en su zona, agotaba sus cambios con modificaciones poco comunes: Víctor Malcorra, de lateral por izquierda; David Cabrera, de central; Alejandro Arribas, de lateral por derecha. El "engranaje" auriazul nunca pudo funcionar.

La polémica no podía faltar y al 88' los jugadores felinos protestaron una mano de Aldrete dentro del área. El silbante Jorge Isaac Rojas no decretó la pena máxima y el VAR no se utilizó.

A cinco minutos del final, los fantasmas celestes parecían manifestarse de nueva cuenta, como antes. El gol del chileno Felipe Mora tras el remate del defensor Luis Quintana, seguido de la expulsión de Adrián Aldrete por doble amarilla, ponían a temblar al conjunto cementero.

Pero no más, este equipo ya no la "cruzazulea", aprendió a sufrir y a no dejar ir puntos tan fácil. El invicto les regresó y el doblete está a la vista. Podrían llegar a su fin 21 años sin el título de Liga.

Más quejas contra el VAR

David Patiño rompió su regla interna: no hablar del arbitraje. Y lo hizo porque lo creía pertinente. El técnico auriazul dejó ver su molestia luego de perder ante el Cruz Azul y aseguró que la mano de Adrián Aldrete dentro del área en los minutos finales sí era penalti.

"Nunca lo hago, pero en esta ocasión hablaré del arbitraje, porque hay VAR. Pareciera que los árbitros no saben qué manos dentro del área sí deben marcar y cuáles no. Ninguna jugada de tipo es con intención, pero es increíble que ni el central, ni el VAR hayan marcado la mano de Aldrete. Ya la vi y cambia la ruta del balón", declaró el estratega felino.

En cuanto a tecnología y capacidad se refiere, Patiño considera que el futbol mexicano está listo; sin embargo, "deben unificar los criterios en ese tipo de jugadas".

Sobre el rumbo del partido dijo que los Pumas merecían más y propusieron en todo momento. El cambio de Alan Mendoza en la primera mitad "fue para ganar el juego".

"Merecíamos más, ellos apostaron por el contragolpe. Los cambios nos dieron resultado y fuimos más ofensivos", dijo.





Los jugadores del Cruz Azul agradecen el apoyo de sus aficionados tras ganarle a Pumas en CU. (Jam Media)

Etiquetas: CRUZ AZULApertura 2018

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP