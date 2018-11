Se cumplen 14 años de desaparición de 'Fanny'

TORREÓN

La investigación en el caso de Stephanie Sánchez-Viesca avanza a paso lento

Hoy se cumplen 14 años de la desaparición de Stephanie Sánchez- Viesca Ortiz "Fanny" y su investigación avanza a paso lento. Su madre, Silvia Ortiz, fundadora del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) reclama que han pasado tres administraciones federales, por lo que no existe confianza ni credibilidad para la siguiente que está por iniciar Andrés Manuel López Obrador.

La joven, que en ese entonces contaba con 16 años de edad, fue vista por última vez el 5 de noviembre de 2004, justo en la calle 28, entre las avenidas Morelos y Matamoros de Torreón. La última persona que la vio fue una vecina a quien le pidió dinero para alcanzar el camión. De ella nada se supo.

Desde entonces, los avances que se han logrado, han sido gracias a la labor incansable que emprendieron sus padres, la cual han extendido con ayuda de familiares de personas desaparecidas, quienes en conjunto forman grupo Vida.

"La mayoría de la investigación ha sido por parte nuestra… las acciones que se han llevado a cabo han sido más por la familia que por realmente por ideas o iniciativas por parte de las autoridades", dice Ortiz.

Como la más reciente que le dio un giro a la investigación. Se trata de las huellas que se obtuvieron de las cosas que Fanny dejó al llegar de la escuela, esa tarde del 5 de noviembre, antes de acudir a un partido.

Un total de 28 huellas dactilares se lograron obtener en una de las libretas de Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz "Fanny", de las cuales 26 resultaron viables por lo que fueron enviadas a la Comisión Nacional de Seguridad para emprender una nueva búsqueda para lograr dar con su paradero.

Ortiz, comentó que hace dos semanas se reunieron con Alejandro Encinas, quien será el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se le dio a conocer esa desconfianza que existe hacia las autoridades.

"Lo único que pide la familia es el compromiso, la voluntad, los hechos en una investigación que tiene mucho para de donde tomar para encontrarla, no han querido, no sé si por complicidad, impunidad, involucramiento, no sé, pero realmente, así le dije, y además de decirle, aunque estén implicados políticos y quien sea, va a ver el compromiso y me dijo que sí", comentó Ortiz.

Sin embargo, dice que es la misma respuesta que recibió de las dos últimos administraciones y de la actual, "y seguimos sin ver absolutamente nada", recalcó.

Por otra parte, comentó que esta mañana, la familia se plantará en la Plaza Mayor y por la tarde se ofrecerá una misa en el memorial de la Alameda Zaragoza, sitio que se han vuelto especial no sólo para los padres de Fanny, sino para quienes comparten el dolor que las causa la ausencia de un ser querido.

Investigación

Sin avances:

=> Fanny desapareció la noche del 5 de noviembre, se le vio por última vez en calle 28 y avenida Matamoros.

=> En este año se lograron recuperar 26 huellas entre sus pertenencias.

=> Sus padres continúan con la búsqueda, no sólo de su hija, sino de cientos de desaparecidos a través del grupo Vida.

Caso. Hoy se cumplen 14 años de la desaparición de Stephanie Sánchez- Viesca "Fanny".

