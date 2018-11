Sin ubicar, menor vinculado a homicidio

SALTILLO

SALTILLO







COMENTAR

El menor de edad que se presume se vio involucrado en los hechos donde un hombre y una mujer fueron asesinados en Ramos Arizpe, aún no ha sido ubicado, no obstante, el día de hoy se llevará a cabo la audiencia de vinculación contra dos adultos por el homicidio de uno de los casos.

Será el día de hoy cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el Centro Penal de Justicia en Saltillo de Francisca (N) y Carlos (N), quienes están acusados del homicidio de Perla del Rosario de 35 años de edad.

El caso corresponde a hechos ocurridos el 7 de octubre donde el cuerpo de Perla fue localizado oculto en una maleta abandonada, esto en un terreno baldío en el municipio de Ramos Arizpe

Por lo pronto los imputados se encuentran ya vinculados por el homicidio del otro caso, donde otro hombre fue asesinado en Ramos Arizpe.

El día de hoy serán presentadas pruebas por ambas partes para que el juez vincule o no a proceso a los imputados por este segundo delito.

En esta etapa se darán a conocer cómo ocurrieron los hechos, se presentarán testigos y las pruebas necesarias.

No obstante, una tercera persona que se vio involucrada en los hechos, no ha sido ubicada por las autoridades. Se trata de un menor de edad que no ha sido identificado hasta el momento.

En el caso del asesinato del hombre, los imputados, Francisca (N) y Carlos (N) fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro, luego de que éste concluyera en un homicidio.

Por estos delitos podrían pasar más de 50 años en prisión, no obstante, de declararse culpables, la pena podría disminuir al realizarse un procedimiento abreviado.





Caso. Hoy se realizará la audiencia de vinculación a proceso en el Centro Penal de Justicia contra dos adultos.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP