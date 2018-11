¿Cómo le fue a Bohemian Rhapsody en taquilla?

NUEVA YORK.-

La biografía de Freddie Mercury Bohemian Rhapsody es por ahora la campeona del mundo.

Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek en el papel del difunto cantante de Queen, superó los problemas de producción y las malas críticas para recaudar 50 millones de dólares en las taquillas del fin de semana en Estados Unidos y Canadá y otros 72.5 millones en el mundo, según cálculos de los estudios.

La película de Fox superó la de Disney The Nutcracker and the Four Realms, que a pesar de un presupuesto de 120 millones de dólares debutó con apenas 20 millones.

Las 10 películas más taquilleras del fin de semana en cines de América del Norte según comScore.

1. Bohemian Rhapsody, 50 millones de dólares (72.5 millones de dólares internacional).

2. The Nutcracker and the Four Realms, 20 millones de dólares (38.5 millones de dólares internacional).

3. Nobody's Fool, 14 millones de dólares.

4. A Star Is Born, 11.1 millones de dólares.

5. Halloween, 11 millones de dólares.

6. Venom, 7.9 millones de dólares.

7. Smallfoot, 3.8 millones de dólares.

8. Goosebumps 2, 3.7 millones de dólares.

9. Hunter Killer, 3.5 millones de dólares.

10. The Hate U Give, 3.4 millones de dólares.





La cinta sobre Mercury es la "campeona" de la taquilla. (ARCHIVO)

