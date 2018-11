Reclaman detención de siete personas

TORREÓN

Un grupo de habitantes del ejido La Unión de Torreón llevó a cabo una manifestación frente a la Fiscalía del Estado de Coahuila por la tarde del sábado, reclamaron por la supuesta detención de siete pobladores del ejido de parte de elementos investigadores.

Fue alrededor de las 15:00 horas que unos treinta pobladores de La Unión arribaron frente al edificio de la Región Laguna I de la Fiscalía, en el Periférico de Torreón.

Lanzaron consignas contras las autoridades y se dispusieron a cerrar el paso vehicular en el sentido al sur de la vialidad, reclamaron por la supuesta detención de siete personas del poblado por la noche del viernes, entre ellas una jovencita de 17 años.

"Se los llevaron en camionetas blancas con luces de patrulla, los subieron sin avisarles nada, no mostraron ninguna orden, solamente los subieron a la fuerza y queremos saber qué pasó con ellos... Ahorita salieron y nos pidieron que vayamos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, no tienen ni siquiera el valor para admitir o negar si se los llevaron o no", reclamó uno de los quejosos, quien se negó a revelar su nombre por temor a represalias.

Luego de unos quince minutos de bloqueo, los manifestantes optaron por seguir su protesta ya en la banqueta de la Fiscalía, ahí acordaron que se formarían dos comisiones, una para solicitar un amparo oficial ante el Poder Judicial de la Federación y otra para realizar las denuncias necesarias ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

"Si no nos dicen nada, vamos a tener que hacer más bloqueos, vamos a cerrarles el paso en todo el periférico, a ver si ahora sí se dignan a respondernos como deben... no pueden estar actuando así", dijo otro de los manifestantes.





Protesta. Cerraron el paso vehicular frente a la Fiscalía de Coahuila en Torreón por un lapso de casi quince minutos.

