Spice Girls preparan gira... sin Victoria Beckham

Volverán a los escenarios el próximo año pero sin una integrante

El grupo británico de pop Spice Girls, que triunfó en los años 90, anunciará el lunes su retorno a los escenarios, aunque sin la presencia de Victoria Beckham, publica el periódico The Sun.

El diario explica que el cuarteto formado por la "Baby" Spice Emma Bunton, "Scary" Mel B, "Ginger" Geri y "Sporty" Spice Mel C difundirá un video en el que revela una nueva gira el próximo verano en el Reino Unido.

Esta sería la primera gira del grupo desde 2008 y la primera vez que sus integrantes se suben a un escenario juntas desde que en 2012 participaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, la cual se consideró su última actuación, indica el rotativo.

Según The Sun, la "Posh" Spice Victoria Beckham ha descartado unirse al proyecto para centrarse en relanzar su "fallido" negocio de moda.

En sus inicios en 1994, las Spice Girl causaron sensación con un pop pegadizo y sobre todo por tratarse de una banda formada solo por chicas, en la que cada una vestía de manera diferente supuestamente en función de su personalidad.

Geri dejó el grupo en 1998 y el resto siguió como cuarteto durante dos años, cuando grabaron el álbum Forever, tras lo cual se dispersaron en el año 2000 para regresar brevemente en 2007 y 2008, y puntualmente en 2012.

¿Por qué las abandonó?

La música nunca fue el sueño de Victoria Beckham y no tiene miedo a admitirlo. La diseñadora y artista se ha abierto a la revista Vogue Australia para contar la verdadera razón por la que dejó al grupo femenino Spice Girls años atrás, "El otro día estuve con Elton [John] y le dije: 'Tú eres la razón por la que paré a las Spice Girls", cuenta la británica de 44 años.

De acuerdo a sus declaraciones, la diseñadora, cuyo nombre de soltera es Victoria Caroline Adams, se aproximó a uno de los conciertos del compositor británico en Las Vegas hace más de una década, y tras ver la pasión y la entrega con la que se desenvolvía en el escenario, no pudo evitar sentir que eso no era lo suyo. "Recuerdo estar sentada muy cerca del escenario y verlo cantar esas canciones que había cantado una y otra vez, año tras año, y su pasión y su disfrute eran increíbles, incluso después de todo ese tiempo", relata la cantante. "Y algunas noches después, yo estaba en el escenario del Madison Square Garden con las Spice Girls y pensé: 'Es casi un desperdicio el que me hayan dado esta oportunidad", continua.

Pero esto no quiere decir que "Posh" Spice se arrepintiese de su tiempo con el grupo, sino que ella tenía otras ambiciones. "Yo siempre quise hacer moda, así que tuve suerte de que la música nunca fue mi principal pasión. Para las otras chicas [de las Spice Girls] si lo fue. Todos los días alguien me dice: '¿Van de gira? Tú eres el que lo está deteniendo'. Para mí, siempre había algo más que quisiese hacer. Un plan B, una fase dos. Incluso cuando estaba en el grupo, de gira, siempre me interesaron más los trajes, la iluminación y el diseño del escenario. Nunca fue solo subir al escenario y bailar".





