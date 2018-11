Torreón no 'pelea' amparos; Gómez sí

COMARCA LAGUNERA

Buscan recuperar su casa luego que en 2012 se les retirara por un adeudo de Predial

La Tesorería de Torreón ha optado por no "pelear" los amparos de los ciudadanos que buscan recuperar su vivienda luego de que en 2012 se les retirara por un adeudo de Predial, mientras que la de Gómez Palacio sí ha tratado de apelar esta resolución.

Eduardo Ávila Vázquez, asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, explicó que una vez que se presenta la demanda ante el juez, toma cerca de dos meses para obtener una sentencia, pero contra este recurso, tanto la Tesorería como el Infonavit pueden interponer recursos de revisión.

"Viene siendo, en términos lisos, como una apelación, la finalidad es que un Tribunal colegiado analice y determine si la sentencia del juez de distrito es legal o no, y esto es un derecho que está previsto en la Ley de Amparo a favor, en este caso del municipio o del Infonavit, como partes que son en el juicio de amparo, y que nosotros no podemos impedir que lo ejerzan", comentó.

Sin embargo, esto trae como consecuencia que se retrase más el asunto. Hasta el momento, las autoridades no han ganado ningún recurso de revisión, por lo que es cuestión interna de cada dirección jurídica del municipio si lo impugnan o no. En Torreón no se ha ejercido este recurso, pero en Gómez Palacio sí.

"En Gómez sí se interpone este recurso de revisión y esto trae como consecuencia que se atrase el asunto otros siete meses", explicó.

Como se informó en este medio, más de 100 ciudadanos en Torreón y Gómez Palacio se han amparado en contra del retiro de su vivienda por parte del Infonavit, pero se estima que hay más de mil 500 casos en la región lagunera y la mayoría de los afectados aún no se ha dado cuenta.

Esta problemática data del año 2012, cuando la violencia obligó a muchos laguneros a abandonar sus casas.

Para saber más

Pendientes:

=> Esta problemática data del año 2012.

=> El Infonavit buscó recuperar las viviendas a través de dos procedimientos, mediante acuerdos con la Tesorería por el adeudo del Predial y ante jueces civiles.

=> El problema es que el Infonavit no hizo el procedimiento en la forma adecuada, hubo irregularidades en cuanto a la notificación.

Amparos. Los recursos de revisión que se interponen en Gómez Palacio retrasan el asunto hasta siete meses más.

