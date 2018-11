Un salto a la historia

CIUDAD DE MÉXICO

Alexa Moreno, la primera mexicana en ganar medalla en un Mundial de gimnasia

Alexa Moreno demostró que con esfuerzo, perseverancia y sobretodo, mucho talento, puedes alcanzar tus sueños y terminar con tus detractores.

La originaria de Mexicali se convirtió en la primera gimnasta mexicana en subirse al podio en un mundial, luego de adjudicarse la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en ese entonces con 22 años de edad, Moreno tuvo que soportar el peso de numerosas críticas que la atacaron por su forma física al no encajar con el perfil que requiere una gimnasta de talla mundial.

Después de su participación en la justa Olímpica, Moreno confesó que los ataques la tocaron. "Si me sentí triste, me dolió. No soy un robot que no siente", dijo en aquel entonces tras los ataques por su complexión.

Alexa tomó la decisión de dejar a un lado la gimnasia por dos años y dedicarse a terminar sus estudios de arquitectura.

Con el tiempo, la baja californiana aprendió a ignorar los insultos y se dispuso a regresar más fuerte. "Eso no fue algo que yo esperaba que sucediera, pero los comentarios negativos no fueron relevantes", dijo a la Federación Internacional de Gimnasia.

La campeona en los Juegos Centroamericanos en 2010 y 2014, regresó a las competencias en septiembre pasado para el campeonato Panamericano de Lima 2018, en el que obtuvo el tercer lugar.

Finalmente, ayer ejecutó los dos saltos más importantes de su carrera para ubicarse dentro de las tres mejores del mundo en la disciplina, solo por detrás de la estadounidense Simon Biles (15.366), quien hace unos días consiguió su cuarto título mundial en el All Around, y de la canadiense Shallon Olsen (14.516).

La tricolor obtuvo 14.600 unidades en su primer intento, y 14.416 en su segundo, para promediar un total de 14.508 puntos para conseguir el histórico bronce.

Su primera medalla internacional llegó en 2011 en el Pacific Rim de Melbourne, en el que también se colgó la de bronce.

Alexa Moreno dijo que dominó sus emociones en la final, lo que le ayudó a colgarse la histórica presea.

"La verdad estaba nerviosa, siempre estoy nerviosa, pero ya estando adentro me concentre en lo que tenía que hacer, creo que es la final en la que más tranquila estaba, sabía que tenía posibilidades de ganar medalla, estoy muy feliz", comentó.

"Solo entrené está semana, me enfoque en agarrarle más al caballo, no me sentía cómoda con eso, pero los últimos días fueron lo mejor, al final dije que sea lo que Dios quiera y pues todo salió bien", recalcó.







