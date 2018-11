Organización vigila proceso de 'Juanita'

TORREÓN

Joven torreonense con discapacidad intelectual está recluida en Cereso Femenil de Saltillo

La organización nacional "Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C." vigila el proceso de "Juanita", joven torreonense con discapacidad intelectual recluida en el Cereso Femenil de Saltillo acusada de sustracción de menor, pues de existir y comprobar irregularidades puede haber sanciones para el funcionariado y el Estado.

Ricardo Pérez García, abogado del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta, explica que las personas con discapacidad tiene capacidad jurídica, es decir, debe responder por sus actos ante la Ley, sin embargo, las autoridades están obligadas a aplicar protocolos para que sean juzgadas en condiciones de igualdad lo que significa que deben estar a su alcance todas las herramientas para que comprendan de qué se trata el proceso y puedan defenderse. "Resulta preocupante porque la discapacidad intelectual llega a no ser visible, pero sí ser presumible. Es obligación de la Fiscalía, defensa, juez, presumir y echar a andar las herramientas, peritajes y todo esto para saber si la tiene y hacer ajustes en su proceso, si no continuar con el proceso normal". Explicó que en las primeras audiencias se debe determinar la inimputabilidad, que significa que la persona no puede comprender el alcance de sus actos, y esto se hace a través de un dictamen en psiquiatría. Sin embargo ,explica que la inimputabilidad priva a las personas de derechos porque el dictamen dice que como no puede comprender el alcance de sus actos, no puede designar un abogado, no puede aportar pruebas, recibir notificaciones y aportar testigos.

"Documenta lo que trabaja es a partir de la entrada en vigor la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU en que estas personas sí participen en sus procesos a través de especialistas, la convención dice que se debe hacer 'ajustes a su procedimiento', para garantizar que el proceso sea en igualdad de condiciones".

La Suprema Corte emitió un protocolo para juzgar a personas con discapacidad, donde señala que en estos casos se deben contar con especialistas de diversas ramas para lograr esta condición de igualdad. "Juanita tiene una mentalidad de una niña de 5 años, no se le puede someter a un proceso como a un adulto porque no va a entender. Tiene que haber especialistas que a ella le faciliten información y pueda saber de qué la acusan, por qué la acusan, y emitir sus puntos de vista para saber si, en efecto, es cierto lo que se le atribuye". Añade que no es responsabilidad exclusiva de la defensa demostrar que la joven padece discapacidad, pues la Convención señala que el sistema judicial, penitenciario y los jueces, pueden detectar esta condición de discapacidad y de no hacerse entonces "sí puede implicar una responsabilidad directa contra los funcionarios e indirecta del Estado Mexicano".





