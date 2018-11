Asumirá SSP estatal seguridad de Monterrey

MONTERREY, NL

Ante el vacío de autoridad que existe en esta ciudad, debido a que el Congreso local no ha designado a los integrantes del concejo municipal -que administre el ayuntamiento mientras se elige un nuevo alcalde-, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón emitió una declaratoria para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) asuma temporalmente el mando de la policía regiomontana. Rodríguez Calderón afirmó que la medida es con base en las facultades que le otorga la Constitución local y para evitar cualquier riesgo de alteraciones graves del orden público, ante la falta de acuerdos de los grupos legislativos para designar a 30 concejales que administren la ciudad por 60 días.

"Respetamos la decisión que el Congreso tenga que dar, en el tiempo que tenga que decidirlo, pero no creemos que sea adecuado esperar más y por eso tomé la decisión, dado que no tenemos con quién coordinarnos", expuso el mandatario. Explicó que la declaratoria se publicará en el Periódico Oficial del estado y tendrá vigencia de 60 días prorrogables. Asentó que no se trata de una emergencia, sino de tomar una alternativa por no contar con una autoridad legalmente constituida en la capital.





Disposición. La declaratoria se publicará en el Periódico Oficial del estado.

