Van 7 feminicidios en estado, 4 en La Laguna

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que de los siete feminicidios que se han registrado en la entidad, cuatro corresponden a la región de La Laguna, tres de los cuales aún se encuentran en proceso.

El titular Gerardo Márquez informó que de los cuatro, tres se han judicializado, mientras uno está en investigación.

Destacó que en tres de los casos, tres siguen dentro de indagaciones, pues los imputados fueron vinculados a proceso y se encuentran en la etapa de la investigación complementaria.

Al mes de septiembre de este año, en Coahuila sumaban cinco feminicidios, esto de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

No obstante, recientemente se registraron dos homicidios más en Torreón, uno de Nailea Abigail Rodríguez Estrada, de 19 años de edad, así como de Elizabeth Maldonado Nabor, de 36 años de edad. En este último caso, hubo la detención de Juan Mario (N), de 44 años de edad, quien está a punto de ser judicializado.

Ambos se encuentran siendo indagados por el delito de feminicidio.

En otro tema, Gerardo Márquez, informó que se pretende ampliar los agentes que se encuentren asignados a la investigación de los feminicidios en La Laguna. En el caso de esta delegación se tienen dos ministerios públicos asignados a este tipo de casos y 6 agentes policiacos, así como servicios periciales. "Vamos a fortalecer con más agentes policiacos, pues son los que realizan la investigación, debemos de tener por lo menos diez elementos que atiendan los casos", dijo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) informó que por el momento cuentan con una línea de investigación para dar con el paradero del responsable del homicidio de Nailea Abigail Rodríguez Estrada ocurrido hace días en Torreón.

Los feminicidios lastiman gravemente la percepción ciudadana, por lo que la autoridad debe ser sensible en este tema y enviar un mensaje claro respecto a que se investiga y se logra dar con los responsables, señaló Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna.

"Respeto los protocolos, pero sí es un delito que afecta sumamente a la percepción, no desestimamos los otros, pero los feminicidios en particular tienen un efecto más negativo que cualquier otro homicidio", dijo, "no es un tema menor, es un tema sensible que lastima mucho a la percepción ciudadana, por eso la autoridad debe ser sensible y estar atentos, no sólo de darlos a conocer de forma responsable, sino también que se investigue de forma pronta para dar un mensaje a los ciudadanos de que se está investigando y se logra dar con los responsables".

Señaló que en el CCI se ha dado seguimiento a este tema en el monitoreo porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha comenzado a separar, dentro de los homicidios dolosos, el feminicidio.

"Hemos estado alertas a que la autoridad cumpla la recomendaciones que han hecho los grupos de trabajo por el tema de Alerta de Género, yo si creo que no se deben desestimar las muertes recientes de estas dos mujeres y que la autoridad tiene que trabajar de forma importante atendiendo estos protocolos, precisamente para darle certeza a la ciudadanía de que se está investigando, y que se de con los responsables", expresó.

Consideró que en este tema se deben cuidar aspectos como lo insensible que puede resultar la autoridad, pero indicó que se ha avanzado porque, en el estado, cualquier homicidio de una mujer comienza a ser investigado como un feminicidio.

"Creo que es un avance, obviamente no todo homicidio de mujer es feminicidio, tiene que tener ciertas características, pero al menos se investiga con ese posible supuesto", expuso, "yo creo que ha sido un avance y los grupos que están solicitando la Alerta deben seguir insistiendo porque no es un tema menor".

Señaló que, como sociedad, es necesario insistir y repudiar los feminicidios. Dijo que la información que ofrece la autoridad en la actualidad es pública, por lo que la sociedad debe estar atenta a que no se sigan presentando.





