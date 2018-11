Concilian AMLO y contratistas

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Luego de reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, directores de las empresas ICA y Hermes Infraestructura afirmaron que no hay incertidumbre por la decisión de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Lago de Texcoco, proyecto en el que sus compañías tienen contratos y por lo cual buscan una conciliación ordenada.

Esto, una vez que López Obrador anunció el proyecto de Santa Lucía, el cual estará a cargo del ingeniero Sergio Samaniego Huerta, cercano a José María Riobóo.

Al concluir el encuentro privado, la directora general de ICA, Guadalupe Philips, afirmó que fue una plática muy constructiva y "vamos a apoyar la decisión del gobierno, vamos a trabajar por la infraestructura de este país, vamos a apoyar al presidente electo y al gobierno entrante y eso es lo que vamos a hacer".

"La decisión es del gobierno entrante y la vamos a respetar, vamos a hacer todo conforme a derecho, es la tónica de la conversación, fue una muy buena conversación. Nosotros estamos en Texcoco, somos contratistas y vamos a seguir trabajando en la infraestructura de México. Vamos a seguir trabajando con el gobierno entrante y lo vamos a hacer con mucho gusto", aseveró.

Para Alberto Pérez Jácome, director de Hermes Infraestructura, la decisión del gobierno de transición de cancelar la obra en el Lago de Texcoco no les dejará pérdidas.

Dijo que en la reunión con López Obrador se dio un mensaje de confianza y de respeto a la ley.

"Va a ser una conciliación ordenada y civilizada, no hay incertidumbre, no lo hay, nos vamos tranquilos. Ahora estamos enfocados en un proceso ordenado en la terminación de los contratos de Texcoco", enfatizó.

López Obrador afirmó que la democracia a veces produce inquietudes, sobre todo cuando no hay costumbre, ni hábito democrático.

"Los contratistas y los inversionistas han pedido hablar... y nos vamos a entender sobre la base de que estamos iniciando una etapa nueva sin corrupción, se acaba la corrupción y la impunidad, que ese es el cáncer que está destruyendo al país y si acabamos con la corrupción, México va a renacer, vamos a tener empleo, crecimiento económico y bienestar. México se va a convertir en una potencia", expresó.

Alistan vuelo. Este miércoles, López Obrador designó a Sergio Samaniego Huerta como el encargado del proyecto y revisión de la obras del aeropuerto de Santa Lucía.

De acuerdo con el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el ingeniero Samaniego es el que apoyó a José María Riobóo para los estudios del proyecto de Santa Lucía.

Samaniego, fue ex presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, AC, y ex secretario General de la UMAI (Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros); también fue vicepresidente de la Asociación no lucrativa Unidad Nacional de Asociaciones de Ingeniería.

Asimismo, presentó a Gerardo Ferrando Bravo, como próximo director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que tiene concesión de varios aeropuertos, incluido el de Texcoco y, por ende, el que se alzará en Santa Lucía.





Luego de reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, directores de las empresas ICA y Hermes Infraestructura afirmaron que no hay incertidumbre por la decisión de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Lago de Texcoco. (EL UNIVERSAL)

Etiquetas: HermesicaconstructorasNAICMConsulta aeropuertoAMLO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD