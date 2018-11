Héctor Kotsifakis acapara reflectores

TORREÓN

El lagunero ha tenido un buen año; su talento figura en el cine, TV y plataformas digitales

El nombre de un lagunero se ha vuelto común en los créditos de varias películas, series y telenovelas. Se trata de Héctor Kotsifakis a quien recién se le vio en salas locales con La gran promesa.

Esa no es la única cinta de Héctor en el segundo semestre de 2018 y es que también se le verá en Malacopa, filme que ya se estrenó en el país, sin embargo, no ha llegado a La Laguna aunque ya tuvo una premiere en la pasada edición del Festival Nacional de Cine de Torreón,

En entrevista con El Siglo de Torreón, "Kotsi" -Como le dicen sus allegados- comentó que se encuentra muy contento por la cosecha que se encuentra recogiendo tras varios años de siembra, de picar piedra.

"Estoy viviendo el resultado de trabajar bastante y no es algo de lo que me queje, al contrario, me fascina mi trabajo. Hace poco presenté La gran promesa en el Festival de Cine de Durango de Antonio Serrano, cinta que estuvo hace unos días en las salas laguneras, espero que llegue pronto Malacopa que pudimos disfrutar en el Fenacine".

En cuanto a TV y plataformas digitales, Héctor participa en El secreto de Selena, El recluso, El desconocido y Falco en donde encarna a "José Behar", "Alberto Robles", "Julián" y "Alan Pedraza", respectivamente.

"Tanto en estas últimas series y largometrajes no soy protagonista, sin embargo, eso me gusta porque cuando estelarizas un proyecto el tiempo es demandante y entonces no podría abarcar tanto. Estoy viendo más proyectos de la mano de la lagunera Elvira Richards, quien es mi manager", reveló.

Contrario a otros actores, Kotsifakis no desea buscar oportunidades laborales en el mercado anglosajón pues su prioridad es apoyar el trabajo cinematográfico nacional.

"Soy feliz trabajando en mi México. Me parece importante reivindicar el cine mexicano a nivel internacional. Afortunadamente gracias al trabajo de Cuarón o González Iñárritu tenemos un nivel ya ganado a nivel mundial y ahora debemos mantenerlo y también lograr que el público mexicano aprecie nuestro cine y no solo el extranjero".

El actor sostuvo que otra inquietud que tiene es abrir una productora en la región que se desarrolle no solo en Coahuila sino también en Durango.

"La idea es generar la industria del cine a nivel local. Queremos rodar proyectos sobre Guadalupe Victoria y Francisco Villa aquí en La Laguna y además contar con servicios de catering, de extras. Buscaremos inversionistas privados", externó.

El artista recordó emocionado que hace unos meses ganó la Diosa de Plata en la categoría de Coactuación Masculina.

"Obtuve la estatuilla por mi personaje de "Norris Zazueta" de la película Me gusta, pero me asusta. Eso me dice que estamos haciendo las cosas bien, al menos enla comedia", comentó entre risas.

Héctor Kotsifakis invitó a sus paisanos a que los sigan en sus redes sociales y que estén pendientes de la corrida comercial en Torreón de Malacopa en donde da vida a "David Betancourt".







