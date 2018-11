'Salida de Reino Unido de UE lista en 3 semanas'

LONDRES, REINO UNIDO

LONDRES, REINO UNIDO







COMENTAR

El Gobierno británico vislumbra un acuerdo de "brexit" en el futuro inmediato y, según el ministro para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab, podría estar listo el 21 de noviembre.

En una misiva enviada el pasado 24 de octubre al Parlamento, que ha sido difundida ayer, Raab dice que Londres y Bruselas han llegado a un consenso global sobre el plan de contingencia para la frontera irlandesa, lo que hasta ahora mantenía bloqueadas las negociaciones, y prevé cerrar un pacto en tres semanas.

No obstante, una portavoz de la primera ministra, Theresa May, dijo que ésta espera obtener un acuerdo con la UE sobre la futura relación bilateral "lo antes posible", sin que se haya estipulado una fecha concreta. La portavoz también insistió en que no ha habido cambios recientes en las negociaciones.

Según la carta del ministro a la comisión del "brexit", aunque aún hay diferencias, Londres y Bruselas coinciden "en el principio" de que el plan de contingencia, que se aplicaría en ausencia de un acuerdo comercial bilateral, debe incluir una unión aduanera entre la UE y "todo el Reino Unido", y no solo Irlanda del Norte.

"Estaré encantado de prestar declaración ante la comisión cuando se haya completado un acuerdo, y actualmente preveo que la fecha del 21 de noviembre será adecuada", escribe Raab.

Pendientes

A RU le falta ultimar algunos aspectos:

=> Hacer "legalmente vinculante" el compromiso de que haya un territorio aduanero.

=> Hay que "introducir la opción de extender el periodo de implementación como alternativa".

Avance. Dominic Raab dice que Londres y Bruselas han llegado a un consenso global sobre el plan de contingencia para Irlanda.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP