Maduro ironiza en Congreso de España que lo llamó 'dictador'

CARACAS, VENEZUELA.-

CARACAS, VENEZUELA







COMENTAR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ironizó hoy sobre una moción legislativa planteada por el Partido Popular de España (PP), que propuso llamarlo dictador.

Con la resolución, el Congreso español pidió al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, condenar a Maduro por supuestamente encabezar una "dictadura".

"Ayer el PP impulsó una resolución en el Congreso de España llamándome dictador, espero que me entreguen el certificado pronto", dijo con sarcasmo Maduro en un acto gubernamental para conmemorar los 18 años de un convenio de integración con Cuba.

Maduro criticó la resolución legislativa, al indicar que el Congreso de España debe dedicarse a discutir temas internos y no de Venezuela. Señaló que debe debatir a los "desahuciados", de los desempleados, que tienen 55 por ciento de la juventud desempleada, y "no ponerse a debatir sobre Venezuela, que ellos no conocen".

Maduro calificó la declaración legislativa como una "gran ofensa para el pueblo democrático" de Venezuela.

"Llamar a Maduro dictador, es decir que ustedes están sometidos por una dictadura, quiere decir que ustedes son borregos de una dictadura. Eso ofende al pueblo, bueno allá ellos con sus cosas, nosotros aquí con las nuestras, nuestros proyectos, nuestros sueños", señaló.





Con la resolución, el Congreso español pidió al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, condenar a Maduro por supuestamente encabezar una "dictadura". (ARCHIVO)

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD