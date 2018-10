Atala se siente feliz en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO

Después de la tempestad viene la calma, y cambiar de televisora para la conductora Atala Sarmiento ha sido para bien.

A un mes de integrarse a la plantilla del programa de Televisa Intrusos, producido por Carmen Armendáriz, Sarmiento expresó cómo ha sido esta nueva etapa en la que comparte micrófonos con nombres como Juan José Origel y Martha Figueroa.

"Ya me siento mucho más acoplada, la verdad es que los primeros días teníamos que acoplarnos al ritmo, yo con ellos, ellos conmigo pero ya súper contenta, nos divertimos todas las tardes, creo que estamos creciendo muy bien", dijo en entrevista.

Si bien comenta que en su anterior casa, Ventaneando, no sentía una censura sí notaba mayor rigor al que tiene ahora. "Siento aquí mucha libertad, puedo dar mi opinión libremente y me siento muy a gusto y cómoda. Lo que diga lo hago sin pensarlo mucho, me dan la libertad de trabajar y hacer mi trabajo como yo sé hacerlo y confían en mí".

Sobre su anterior compañera Pati Chapoy comentó que no le reclamaría nada por el tiempo que trabajaron juntas sino que le agradecería pues no es tiempo para reclamos.

"Para qué perder el tiempo en eso, la vida sigue para adelante y no para atrás, no tiene sentido, yo sólo miro para adelante y no me importa lo que haya quedado en el pasado, lo que se comente o digan de mí me da igual", aseguró la conductora.





Cambio. La conductora asegura que en la televisora tiene más libertad al dar su opinión en el programa Intrusos.

