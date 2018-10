Familia de Nailea ha vivido un 'calvario'

TORREÓN

Los esfuerzos de la familia se centrarán en dar con la persona que la asesinó

Un "calvario" ha vivido la familia de Nailea Abigail Rodríguez Estrada, de 19 años de edad desaparecida el pasado 19 de octubre, por la pérdida y el trato dado por las autoridades de la Fiscalía General del Estado Delegación Laguna I.

El padre, Gerardo Rodríguez Pérez, acompañado de su familia, acudió ayer a la Fiscalía para exigir ver el cuerpo localizado en terrenos de Residencial Senderos y el cual, hasta ayer por la mañana, se presumía que era el de su hija.

El hallazgo fue el pasado domingo, pero fue hasta el lunes a la 1:30 de la tarde a través de una diligencia con reconocimiento de prendas, como se les informó que había altas probabilidades de que se tratara de Nailea, cuando la información ya había sido publicada por la prensa.

"No me dieron razón a mÍ temprano. Se me hizo saber hasta la 1:30 de la tarde. Ellos rompieron el protocolo por dar información a temprana hora asegurando que es mi hija".

Sin embargo, ahí le dijeron que no le entregarían el cuerpo y tampoco le permitirían verlo hasta después de tres semanas, debido a que pretendían que se confirmara la identidad por medio de una prueba de ADN.

La familia de Nailea, no conforme, acudió ayer para exigir ver el cuerpo. Organizaciones feministas como la Red de Mujeres, Activistas Feministas y Sorora Colectiva, que se manifestaban para exigir justicia, se unieron a la demanda.

Finalmente la autoridad aceptó y dio acceso. La familia confirmó que se trata de Nailea y la Fiscalía prometió entregar su cuerpo ayer por la tarde-noche y hasta el cierre de la edición la familia seguía a la espera del cuerpo.

El padre de Nailea dice que no descansará hasta recuperar el cuerpo de su hija para darle sepultura y encontrar justicia . Para esto la familia contrató a un investigador privado que trabajará de manera paralela, pero que pondrá a la disposición de la autoridad las pruebas, a fin de que el asesinato no quede impune.





Justicia. Feministas se manifestaron en la Fiscalía y se unieron a demanda de familia de Nailea.

