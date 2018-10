'Chocan' fiscal y JZI por cifras de delitos

TORREÓN

La síndica de Vigilancia dijo que alcalde cuestionó las cifras de la FGE

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara revira al alcalde Jorge Zermeño que cuestionó la veracidad de las cifras sobre incidencia delictiva en Torreón que presenta la FGE. Le dice que "nosotros no maquillamos cifras ni interpretamos números. Son números reales de los delitos que se denuncian y se registran ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública SNSP en todo el país y es la instancia referente oficial".

Llama al alcalde de Torreón a ser objetivo, serio y hablar con responsabilidad en el tema de la seguridad, pues es un tema en el que está envuelta la confianza de los ciudadanos hacia las fuerzas de seguridad.

El Siglo de Torreón publicó antier lunes las declaraciones de la síndica de Vigilancia, Dora Elia Salinas Durán, quien aseguró que el pasado lunes 22 de octubre en la mañana, durante reunión privada celebrada en las instalaciones de la DSPM y tras un recorrido con regidores por el Centro de Inteligencia Municipal, al cuestionar a Zermeño por las inversiones realizadas en la corporación y el incremento en las cifras dadas por la FGE respecto a los delitos del fuero común, el edil expresó que "no sabe de dónde saca los datos el fiscal, porque las estadísticas que tiene la Policía Municipal son las que cuentan para el Inegi".

Ahí fue donde Jorge Zermeño expresó su opinión con relación a las cifras de la FGE y mostraron en una pantalla una nota relacionada con la mejora en Torreón, respecto a la percepción ciudadana en cuanto a seguridad, explica Salinas.

Ayer martes, también el fiscal general del Estado, declaró con relación al Operativo "Torreón en Paz" emprendido el pasado 24 de octubre por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Mando Especial de La Laguna: "yo soy respetuoso de las estrategias que hagan, pero de esto no nos avisaron, no fuimos convocados a participar. Es importante tomar en cuenta que el 9 de octubre, cuando empezamos el "Operativo Laguna Segura y Fuerte", lo hicimos en forma pública y convocamos a empresarios y al titular de Seguridad Pública, Primo Francisco García".

Para el fiscal se está generando una duplicidad de esfuerzos, en vez de trabajar en forma conjunta y lograr mejores resultados.

Para Márquez Guevara "es nuestra obligación velar por la seguridad de los ciudadanos como un todo y no desde posturas encontradas o separatistas".

Precisa que "yo no he tenido la oportunidad de que en forma directa y personalmente Jorge Zermeño me comente sus dudas respecto a las cifras de incidencia delictiva que manejamos y coinciden con las que dio a conocer el Consejo Cívico de Instituciones Laguna (CCIL). Pero sería interesante que lo viéramos en forma directa para asumir un criterio único que permita a la ciudadanía vernos como un todo. La seguridad no debe verse como un elemento de manipulación partidista".

Cabe señalar que el alcalde Jorge Zermeño desestimó también las cifras sobre el incremento en las cifras de incidencia delictiva dadas a conocer por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna en declaraciones hechas el pasado jueves 25 de octubre al citar: "no conozco la fuente con la cual ellos dan esa información, pero seguimos trabajando... estamos haciendo lo que nos toca hacer".





Permanente. Aunque el Municipio realiza operativo "Torreón en Paz", la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública continuarán con la estrategia "Operativo Laguna Segura y Fuerte".

