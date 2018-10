Van por nueva solicitud de alerta de género

TORREÓN

De no decretarse la Alerta de Violencia de Género para Torreón, organizaciones feministas de la Laguna harán una segunda solicitud ante el Instituto Nacional de las Mujeres para que se aplique este mecanismo contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que pretende frenar la violencia feminicida.

Las asociaciones evaluarán solicitarla para toda la entidad y lo harán después de que entre en función la nueva administración federal, pues ya se anunciaron modificaciones al reglamento de la Alerta para evitar simulaciones de gobiernos.

Ariadne Lamont, vocera de la Red de Mujeres de la Laguna, dijo que la solicitud de Alerta de Género y su proceso de "poco sirvió", pues las autoridades continúan con la revictimización, a pesar de que en las capacitaciones que recibieron se enfatizó evitarla; las atenciones no se llevan a cabo con perspectiva de género y la violencia continúa.

"Lo lamentamos por el gobernador (Miguel Riquelme) que tuvo buenas intenciones, pero su gente no se comportó a la altura, esto nos lleva a pensar que es muy necesario para el Municipio y para el Estado la Alerta de Género", dijo.

Las declaraciones se hicieron luego de que durante la manifestación de ayer por la mañana para exigir justicia por dos mujeres asesinadas, atendieran un caso de abuso sexual a una niña de 10 años a la cual le dieron cita en el Centro de Justicia para las Mujeres hasta diciembre, así como la desaparición de otra joven de 19 años a cuyos familiares había indicado el personal de la Fiscalía que esperaran para poder interponer la denuncia, y la negativa de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia para mostrar el cuerpo de una de las asesinadas.

"No permeó la capacitación. Les han dado un trato despótico, desatento, no los dejan ver el cuerpo, ellos tienen derecho a ver el cuerpo (...) Queremos pedir a la Fiscalía que no simulen, que se apeguen a los protocolos, ya saben lo que tienen qué hacer en estos casos", dijo.

Por su parte, tras la detención de un individuo por su probable participación en el asesinato de una mujer en Torreón, el fiscal general Gerardo Márquez dijo que el Estado trabaja en lo que le toca hacer. "Estamos trabajando en la investigación de los delitos", pero destacó la necesidad de no pasar por alto la prevención. (Con información de Yolanda Ríos)







