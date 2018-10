Pobladores denuncian negligencia tras 'Willa' en Tuxpan, Nayarit

TEPIC, NAYARIT

Habitantes del municipio de Tuxpan, uno de los más afectados tras el paso del huracán "Willa" por el norte de Nayarit, denunciaron negligencia por parte de las autoridades al no concluir las obras del bordo para contener el río San Pedro, que inundó prácticamente la mitad de la cabecera municipal.

Arnulfo Jiménez Virgen, uno de los afectados de la calle Centenario, ubicada a unos metros del punto donde el bordo cedió ante el caudal del río, indicó que desde la administración del priísta Ney González se construyó una parte del bordo, pero no se ha concluido hasta ahora a pesar de que en varias ocasiones se ha anunciado que los recursos ya están aprobados y la obra se terminaría.

"Me parece que los gobiernos han sido irresponsables, han subido dos tabiques a la barda y eso no contiene la presión hidráulica y esta fue una creciente extraordinaria (…) el bordo circunda todo Tuxpan y por eso se convirtió en una alberca, tiene que hacerse una obra más amplia, no sólo hacerlo más alto", señaló.

Por su parte, Alejandro Bogarín, habitante de la calle Hidalgo, por donde corren el malecón y el bordo, indicó que en el sitio donde éste reventó ya se habían hecho algunas obras, por lo que dudó de su calidad.

En 2014 el delegado de la Comisión Nacional del Agua en Nayarit, Hugo Villagrán, señaló que en agosto de ese año estaría terminado el bordo de Tuxpan, pues era un compromiso realizado tanto por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como por el entonces gobernador, Roberto Sandoval.

Sin embargo, la obra no se concluyó y a principios de este mes el actual gobernador, Antonio Echevarría García, anunció que pronto se iniciarían las obras para concluirlo, pues aún faltan 450 metros de muro

Este lunes, durante una visita a Tuxpan para supervisar las labores de limpieza en las calles, el mandatario señaló que se auditará la obra del bordo para determinar si hay responsabilidad de los constructores por el colapso del muro.

"Vamos a auditar esa obra que se hizo en el bordo, una obra mal hecha que por eso vino y le partió la madre a Tuxpan, vamos a meterle todo el peso de la ley a esa constructora, vamos a meterle todo el peso de la ley a los que licitaron y, si lo hicieron mal, los vamos a meter a la cárcel".

Además señaló que las administraciones pasadas sólo se dedicaron a robar, por lo que se comprometió a ser transparente en el manejo de todos los recursos que lleguen del gobierno federal y los que destine el gobierno estatal para invertirlos en la zona dañada del norte del estado.

Recordó que en toda la entidad hay más de 180 mil afectados por las inundaciones y al menos 100 mil de ellos lo perdieron todo.

También en este municipio, la falta de prevención provocó la pérdida de dos toneladas de víveres que fueron entregados por el DIF estatal antes del paso de "Willa"; estos víveres fueron almacenados por la administración municipal en una bodega que se inundó tras el desbordamiento del río San Pedro.





