Esperan 700 mdp por el replaqueo

Lanzan licitación y este mes se dará el fallo para que se entreguen en diciembre

Con el replaqueo programado para este 2019, se prevé una recaudación de 700 millones de pesos en Coahuila.

"La expectativa de nosotros es arriba de los 700 millones de pesos por puras placas. El costo de la lámina, no sé, porque no he visto las propuestas económicas y técnicas", comentó el administrador Fiscal General, Javier Díaz.

"Nosotros lo que buscamos es que nos entreguen las placas para estar listos al inicio de año", dijo.

De acuerdo con el funcionario el tiempo recomendado por la Federación para hacer el cambio de láminas es de tres años.

En Coahuila, la última renovación fue en 2016. Una vez se expidan las placas en 2019, se prevé que el siguiente cambio sea en 2022.

En relación al costo que tendrá para la ciudadanía comentó que no se ha determinado hasta que se defina quien será el proveedor y se revisen los costos.

La licitación ya fue lanzada y será en este mes que se de a conocer el fallo, para que las placas sean entregadas en diciembre.

Se han pedido un máximo de un millón de pares de placas. Se espera un costo aproximado de 200 millones de pesos.

"La licitación fue lanzada por la Secretaría de Finanzas y aun no se cuántas propuestas se han recibido", comentó Javier Díaz.

El Gobierno del Estado de Coahuila informó que en la Ley de Ingresos 2019 no se prevén aumentos, ni el cobro de nuevos impuestos.

Dijo que a partir de 2018 su administración se propuso no generar aumentos. Se aseguró que se dieron más facilidades para poder tener una mayor afluencia de contribuyentes, que les permitiera aumentar la recaudación.

"Eso nos ha dado ya casi 800 millones arriba de lo que se captó el año pasado, y no se tiene contemplado un aumento para 2019", indicó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.





Caso. El tiempo recomendado por la Federación para hacer el cambio de láminas es de tres años.

