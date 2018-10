Rechazan resultados de consulta

SALTILLO

El Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional rechazaron los resultados de la encuesta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Aseguran que no contó con estándares de calidad.

Calificaron este ejercicio ciudadano como una farsa y al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, como un dictador.

Luego de darse a conocer que el nuevo aeropuerto se construirá en la actual Base Militar De Santa Lucía, el líder Nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, dijo que el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador utilizó la consulta ciudadana para justificar una decisión autoritaria.

"Así empezó Venezuela y en Acción Nacional no lo vamos a permitir ¡así no Obrador! La ciudadanía que te dio el voto mayoritario no lo hicieron para que te convirtieras en un dictador", dijo Cofiño.

Agregó: "En Acción Nacional reprobamos y rechazamos el atropello al Estado de Derecho y manipulación a los ciudadanos por parte de Morena y López Obrador por su mal llamada Consulta Ciudadana".

El líder panista dijo que los medios de comunicación evidenciaron las irregularidades suscitadas del jueves al domingo durante la consulta. Personas que votaron más de una vez, una aplicación para el registro que no funcionó, tinta que de se borraba, boletas sin folio sin algunas de ellas.

"Nunca supimos quién resguardo los paquetes, la consulta es ilegal porque no fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además AMLO convocó y no es Presidente de la República y la pregunta es, ¿Estaba sesgada?".

Mencionó que sólo votó el 1.1% del padrón electoral.

"Esta consulta fue una farsa. Una payasada que nos hace ver como un país que no respeta a las inversionistas, los contratos y el Estado de derecho", concluyó.

El líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, arremetió contra la consulta ciudadana impulsada por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador es una farsa.

"La consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representa el primer fraude de la Cuarta Transformación", dijo.

Fuentes Ávila dijo que todos los mexicanos fueron testigos de una evidente manipulación a favor de Santa Lucía, sobre el proyecto en Texcoco.

"Los resultados dados a conocer la noche de este domingo carecen de credibilidad y seriedad, por eso el PRI ha manifestado que no legitimará el engaño, porque la consulta fue una burla a la ciudadanía y un atropello a la Constitución que pone en riesgo el futuro de México", aseveró.

El fin de semana, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió su postura frente a la consulta, y la calificó como "tendenciosa" e "inconstitucional" e indicaron que la consulta pone en riesgo las inversiones y el desarrollo del país.

El partido tricolor aseguró que fue evidente la manipulación y la posición abierta de los promotores a favor de Santa Lucía, además de que faltó una metodología apropiada y sustentada en bases científicas.





