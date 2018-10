Urgen a activar alerta de género

TORREÓN

Silvia Ortiz alza la voz para que haya reacción inmediata ante crímenes de mujeres

TORREÓN







COMENTAR

El hallazgo de dos mujeres asesinadas y que presuntamente habían sido reportadas como desaparecidas, son el resultado de la falta de coordinación por parte de las autoridades policiales de la región y sobre todo de una reacción inmediata ante un reporte de desaparición, aseguró Silvia Ortiz, vocera del grupo Vida.

"Las desapariciones siguen", aseguró Ortiz, quien urge a que dé una declaratoria de alerta de género e insiste en que se aplique una reacción inmediata tanto por parte de las autoridades como por las familias de personas desaparecidas.

"Es que nunca debieron de dejar de estar alertas, la desapariciones están siguen todavía, entonces no está funcionando la reacción inmediata, no está funcionando porque no hay una coordinación entre las corporaciones", recalcó Ortiz.

Señala que desde el momento en el que no aparece una persona, desde ese momento se debe dar una reacción inmediata, sobre todo por parte de Seguridad Pública Municipal, dice.

"Porque ellos son los que andan patrullando por todos lados, si se les avisa que en zona tal desapareció una persona, si hubo algún movimiento extraño, ir abriendo su diámetro de búsqueda, y así se podría determinar si hubo un movimiento derivado de un reporte de desaparición, esa es una reacción inmediata y no se está haciendo porque todavía no se coordinan las corporaciones para realizarlo".

Mientras que los familiares, pide también tener una reacción inmediata en caso de que su familiar no llegue o no llegue a su destino, que no conteste el celular, o ante cualquier cambio, reportarlo de inmediato.

Ortiz menciona que la sociedad dejó de preocuparse, "de decir esto ya no está sucediendo porque ya no están las fuerzas armadas, los delincuentes, no propiamente se deriva de la delincuencia organizada, el feminicidio ahí está nunca ha dejado de existir, más lo dejaron el segundo término, el feminicidio no es por delincuencia organizada, el feminicidio es hasta por el esposo, el amante… simplemente una persona enferma mental, hace estas cosas".

También pide una mayor seguridad, pero que genere confianza y no temor. "Debemos seguir presionando para que exista en nuestra comunidad, mayor seguridad, en patrullaje, no en acoso".

Y recomienda a las jóvenes sobre todo, no andar solas, poner en su celular una marcación rápida ante cualquier emergencia, "algo que está funcionando en otros estados es el silbato, llama la atención y asusta al perpetrador".





Recomendación. Llama Silvia Ortiz a no bajar la guardia y tomar medidas preventivas.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP