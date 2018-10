Toca a nuevo gobierno generar confianza tras NAICM: Icaza

CIUDAD DE MÉXICO.-

Durante la participación en el "Dialogo por los Derechos Humanos en el Contexto de la Actual Transición", el senador Emilio Álvarez Icaza, dijo que ante la decisión de suspender la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y realizar el proyecto en Santa Lucía, el nuevo gobierno tendrá que hacerse cargo de todo lo que implica cancelar una obra de esa naturaleza y trabajar en generar confianza y certidumbre con inversionistas.

En entrevista, Álvarez Icaza apuntó que la consulta le dejó un sabor agridulce, porque aunque considera importante la democracia participativa, no está de acuerdo con la manera en que se llevó a cabo el proceso.

"No entiendo por qué la prisa, por qué teniendo la mayoría para hacer una modificación constitucional no utilizaron ese ejercicio para incorporar ya de lleno los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito o el referéndum, no entiendo por qué hacerlo tan improvisadamente", señaló.

Ante la posibilidad de que las empresas involucradas en la construcción del aeropuerto en Texcoco lleven a México a tribunales internacionales, comentó que están en todo su derecho, "por lo pronto los mercados ya comenzaron a reaccionar con muchísimo nerviosismo".

Para el senador, el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, va a tener que hacerse cargo de todo lo que implica suspender una obra de esa naturaleza, con contratistas e impacto en materia ambiental.

En el mismo evento, Alberto Solís, director ejecutivo de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), celebró que con el resultado de la consulta se cancelara el proyecto del aeropuerto en el Lago de Texcoco, lo que representa una oportunidad para que se dé la recuperación ambiental y ecológica de toda la región, y que se conserve el uso productivo de la tierra, en términos del modo de vida campesino.

"Estamos contentos con el resultado, estamos también expectantes de que esto verdaderamente se cumpla, que se haga de la mejor forma y muy pendientes de que lo que venga después sea un proceso de recuperación de la tierra", comentó.

En el encuentro, representantes de organizaciones civiles presentaron la agenda en materia de derechos humanos de cara al cambio de gobierno, el próximo 1 de diciembre.

Se esperaba la participación de la designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes no asistieron porque tenían otros compromisos.

Fernando Ríos, secretario Ejecutivo de la de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT), dijo que a México le urge abandonar el paradigma militar y repensar la seguridad desde los derechos humanos.

Lamentó que no pudieran asistir los funcionarios del gobierno entrante, pero destacó que es importante que trabajen tomando como base cuatro ejes que son la justicia, la verdad, la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Por su parte, Estefanía Hernández, en representación de Alejandro Encinas, expresó que las organizaciones "cuentan con toda la solidaridad del gobierno entrante" y que buscan que exista mayor colaboración para que puedan trabajar en materia de derechos humanos.





